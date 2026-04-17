Iran, Tajani: per lo Stretto di Hormuz serve ombrello Onu

Shanghai, 17 apr. (askanews) – “Oggi c’è un’altra riunione importante a Parigi per garantire la libertà di circolazione a Hormuz, noi siamo sempre per fare scelte che siano indicate dalle Nazioni Unite, quindi servono sempre risoluzioni delle Nazioni Unite per fare azioni che possono garantire la libertà di navigazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Villa n.1 a Waitanyuan a Shanghai dopo un incontro fra il Sistema Italia e la comunità imprenditoriale italiana in Cina.”Così come c’è stata una scelta dell’Unione Europea per la missione Aspides credo – ha aggiunto Tajani – che se ci deve essere un impegno internazionale serva un’azione delle Nazioni Unite, ma questa è anche la posizione della Germania, mi sembra che non si possano fare iniziative così senza avere un ombrello da parte di New York”.