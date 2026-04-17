Export, Tajani: "Dati di oggi positivi, c'è ripresa importante"

Shanghai, 17 apr. (askanews) – “I dati di oggi sono positivi perché rispetto al mese passato è aumentato l’export e questo sia all’interno dell’Unione Europea che all’esterno dell’Unione Europea, mi pare siamo a 2,6% in più, quindi siamo in linea con i dati che stanno arrivando anche qui in Cina: dopo un calo lo scorso anno, c’è nei primi mesi di quest’anno una ripresa importante dell’export.

Quindi siamo fiduciosi e continuiamo a lavorare con la nostra strategia, a livello nazionale è aumentato del 3,3%, l’export rappresenta il 40 % del Pil”.Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Villa n.1 a Waitanyuan a Shanghai dopo un incontro fra il Sistema Italia e la comunità imprenditoriale italiana in Cina.”Con la Cina ci siamo trovati d’accordo sulla necessità di riaprire tutte le rotte commerciali”, è importante “la libertà di navigazione per due paesi commerciali come sono l’Italia e la Cina.

Tutti ci impegneremo perché possa raggiungersi una pace nell’area per mettere la libera circolazione a Hormuz e nel Mar Rosso … “. “Sono tanti i temi che toccano le attività produttive in tutto il mondo non solo in Italia” ha aggiunto Tajani.