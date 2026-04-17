Iran, Tajani: mi auguro che la Cina possa avere un ruolo per la pace

Shanghai, 17 apr. (askanews) – “Io ho insistito molto affinché Pechino svolga un ruolo importante per contribuire a fermare la guerra in Ucraina perché nessuno più di Pechino ha influenza su Mosca, come si può dire la stessa cosa per quanto riguarda l’Iran e mi pare che già qualche segnale si veda. Vediamo che quello che si è visto Libano speriamo lo si possa vedere anche nella trattativa Stati Uniti-Iran”.Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Villa n.1 a Waitanyuan a Shanghai dopo un incontro fra il Sistema Italia e la comunità imprenditoriale italiana in Cina.”Abbiamo anche una stessa opinione su quanto riguarda gli attacchi rivolti ai paesi dell’area del Golfo che sono paesi di amici sia della Cina sia dell’Italia – ha proseguito Tajani -.

Quindi noi ci auguriamo che la Cina, che è un grande Paese, possa svolgere un ruolo positivo per la costruzione della pace”.