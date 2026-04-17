Grande Fratello Vip, oggi nuovo appuntamento: chi sarà il primo finalista?

(Adnkronos) - Stasera, venerdì 17 aprile, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip', condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Stasera ci sarà un colpo di scena riguardo al televoto. I concorrenti, infatti, scopriranno che non c...

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 17 aprile, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’, condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Stasera ci sarà un colpo di scena riguardo al televoto. I concorrenti, infatti, scopriranno che non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista.

Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria.

L’alleanza in Casa è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto. Tutti gli altri concorrenti si sono divisi a supporto delle tre concorrenti. Ma questa sera tutti dovranno decidere da che parte stare.

E le loro scelte avranno importanti conseguenze.

Spazio a Nicolò Brigante. Il concorrente sta vivendo un percorso complicato all’interno della casa, tanto da riflettere sulla scelta di rimanere o andare via dalla Casa. La madre e la sorella entreranno stasera nel momento della decisione cruciale.

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