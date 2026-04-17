Home > Video > Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile Anticipo d'estate questo weekend con temperature ben oltre la media del periodo. Ma la prossima settimana ci attende un tempo instabile con un calo termico.... di Adnkronos Pubblicato il 17 Aprile 2026 alle 14:21 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Anticipo d’estate questo weekend con temperature ben oltre la media del periodo. Ma la prossima settimana ci attende un tempo instabile con un calo termico. https://www.youtube.com/watch?v=Y8r6VB-Ay9c