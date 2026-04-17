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Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile

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Anticipo d'estate questo weekend con temperature ben oltre la media del periodo. Ma la prossima settimana ci attende un tempo instabile con un calo termico....

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Anticipo d’estate questo weekend con temperature ben oltre la media del periodo. Ma la prossima settimana ci attende un tempo instabile con un calo termico.

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