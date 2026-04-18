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L’attacco del presidente di Confindustria Orsini: “Cambiamo chi governa in Europa”

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Non è la prima volta che il presidente di Confindustria Emanuele Orsini mette in discussione le scelte e la leadership dell’Europa. Questa volta però arriva un attacco frontale, con la richiesta esplicita di cambiare le persone che hanno la responsabilità di guidare l’Europa. E non si può ch...

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Non è la prima volta che il presidente di Confindustria Emanuele Orsini mette in discussione le scelte e la leadership dell’Europa. Questa volta però arriva un attacco frontale, con la richiesta esplicita di cambiare le persone che hanno la responsabilità di guidare l’Europa. E non si può che pensare alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen che, evidentemente, nell’interpretazione del leader degli industriali italiani avrebbe dovuto e dovrebbe fare di più per le imprese.

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