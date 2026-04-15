Nuovo processo per la morte di Diego Maradona: cosa cambia

Il processo contro la squadra medica di Diego Maradona è ripreso ad aprile 2026: in aula si discuterà se la condotta abbia configurato omicidio colposo e quale sia stata la reale responsabilità clinica

È ripreso in Argentina il procedimento giudiziario che mira a chiarire le responsabilità per la morte di Diego Maradona. Dopo l’annullamento del primo dibattimento avvenuto a maggio 2026 a causa di un caso giudiziario interno, una nuova corte è chiamata a riesaminare le accuse mosse a sette membri del suo staff sanitario.

Il campione è deceduto il 25 novembre 2026 mentre era in convalescenza dopo un intervento per rimuovere un ematoma cerebrale.

L’autopsia preliminare e le perizie indicate dagli investigatori hanno attribuito come causa il insufficienza cardiaca secondaria a edema polmonare acuto, sollevando dubbi sulle scelte terapeutiche adottate durante la degenza domiciliare.

Le accuse e il quadro giuridico

Il pubblico ministero ha contestato ai medici il reato di omicidio colposo, definito nelle carte come una forma di negligenza grave che avrebbe messo a rischio la vita del paziente.

In termini pratici, l’accusa sostiene che i professionisti fossero consapevoli della gravità delle condizioni di Maradona ma non abbiano predisposto misure adeguate o trasferito il paziente in una struttura idonea.

Cosa significa omicidio colposo nel contesto sanitario

Nel linguaggio legale, omicidio colposo indica la morte causata da condotte imprudenti o negligenti senza intenzione di uccidere; in ambito medico la questione si concentra su protocolli, documentazione clinica e decisioni terapeutiche. Gli esperti chiamati dalla procura hanno qualificato il trattamento ricevuto come «deficiente e avventato», osservazione che alimenta il contrasto con la difesa.

Le parti in causa e le loro difese

Tra gli imputati figurano il medico personale più vicino a Maradona e lo psichiatra che ne seguiva il recupero, oltre ad altri professionisti sanitari coinvolti nella convalescenza domiciliare. Tutti hanno respinto le accuse, sostenendo che la morte sia riconducibile a cause naturali legate agli antecedenti clinici e agli storici problemi di dipendenza che hanno caratterizzato la carriera del calciatore.

Elementi chiave della difesa

La strategia difensiva insiste sul fatto che il quadro clinico complessivo di Maradona rendeva elevato il rischio di complicazioni fatali indipendentemente dalle cure erogate. La difesa mira anche a mettere in discussione le conclusioni peritali che hanno evidenziato la possibilità, secondo i consulenti dell’accusa, che un ricovero ospedaliero tempestivo avrebbe aumentato le chance di sopravvivenza.

Prove, testimoni e impatto pubblico

Il nuovo dibattimento prevederà l’audizione di circa 100-120 testimoni, tra cui familiari e specialisti che potranno chiarire dettagli clinici e logistici della convalescenza. L’esposizione mediatica del caso mantiene alta l’attenzione pubblica: la morte di Maradona aveva già suscitato una vasta ondata di cordoglio in Argentina e il processo ritorna sotto i riflettori per il ruolo simbolico che il campione ricopre nel paese.

Durata prevista e ricadute

Il procedimento è destinato a protrarsi per alcuni mesi, con la possibilità di influenzare dibattiti più ampi sulla responsabilità professionale in contesti di cure domiciliari. Per molti osservatori, il caso non riguarda solo la figura di un’icona sportiva, ma pone interrogativi sulle garanzie offerte ai pazienti fragili e sui limiti della pratica clinica fuori dall’ospedale.

Al centro rimangono questioni pratiche e umane: la valutazione del rischio, la documentazione delle scelte terapeutiche e il bilanciamento tra volontà del paziente e dovere di protezione della professione medica. Qualsiasi verdetto avrà implicazioni legali e culturali, mentre la società argentina osserva e attende chiarimenti su uno dei capitoli più controversi della recente storia sportiva e giudiziaria del paese.