Ad Rai Rossi: su sostituzione Infante decidono direttori editoriali

Roma, 11 giu. (askanews) – Sulle dimissioni del giornalista e conduttore Milo Infante, Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai, ha detto che “i direttori editoriali stanno valutando come sostituirlo”. “A lui faccio gli auguri per sua carriera professionale visto anche il rapporto di amicizia” ha detto Rossi a margine della conferenza stampa di presentazione della XVIII edizione del Premio Biagio Agnes.”Ore 14 nasce un contesto di amicizia e abbiamo collaborato alla riuscita della trasmissione.

E quindi i direttori editoriali stanno ovviamente rielaborando per la presentazione dei palinsesti”, ha aggiunto, spiegando che si sta ancora valutando se mantenere il programma Ore 14. “Siamo in una fase storica dove mercato è molto aperto, la Rai ha acquisito tanti talent e ne ha persi anche un po’, fa parte di un mercato.

La Rai rimane il luogo che riesce a esprimere il maggior numero di talent su tutti i generi televisivi in Italia, continuiamo ad essere in polo di attrazione”, ha concluso Rossi.