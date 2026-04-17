Meta e WhatsApp: la Commissione europea contesta i limiti agli assistenti virtuali

La Commissione europea ha deciso il 16 aprile 2026 di intervenire contro Meta, ritenendo che la proposta di far pagare l'accesso agli assistenti virtuali su WhatsApp sia di fatto un divieto

Il 16 aprile 2026 la Commissione europea ha inviato a Meta un atto supplementare di obiezioni nell’ambito di un’indagine su un presunto abuso di posizione dominante relativo a WhatsApp. La comunicazione indica l’intenzione di imporre misure che riportino l’accesso ai livelli precedenti al cambiamento introdotto il 15 October 2026, quando la piattaforma ha limitato l’interazione di assistenti esterni con gli utenti.

Questa azione segue una prima comunicazione inviata il 9 February 2026, nella quale la Commissione aveva già espresso preoccupazioni preliminari sul comportamento di Meta.

Le ragioni dell’intervento della Commissione

Secondo l’analisi dell’esecutivo comunitario, la decisione di Meta di ripristinare l’accesso agli assistenti virtuali solo previo pagamento del servizio è considerata «effettivamente equivalente» a un divieto totale.

La Commissione ritiene che la politica proposta da Meta possa ostacolare l’ingresso o l’espansione dei concorrenti nel mercato in rapida crescita degli assistenti basati su intelligenza artificiale. In pratica, imporre una tariffa selettiva rischia di creare una barriera economica che limita la concorrenza e la possibilità per sviluppatori terzi di offrire servizi interoperabili con WhatsApp, incidendo così sia sul mercato sia sulle scelte disponibili agli utenti.

Valutazione delle conseguenze competitive

La Commissione ha motivato la misura sottolineando che l’adozione di tariffe per l’accesso non è neutrale dal punto di vista della concorrenza: un costo aggiuntivo può trasformare un mercato in espansione in uno spazio dominato da pochi attori. Per questo motivo la comunicazione evidenzia il rischio concreto che i nuovi termini favoriscano la posizione di Meta a scapito di soggetti emergenti, riducendo l’innovazione e la scelta per i consumatori. L’attenzione si concentra anche su come le modifiche contrattuali influenzino l’interoperabilità delle tecnologie e la possibilità di sviluppare servizi complementari.

Le misure provvisorie e la tutela del mercato

Per evitare un danno ritenuto «serio e irreparabile», la Commissione ha deciso di adottare misure provvisorie che impediscano l’applicazione della politica di Meta fino alla conclusione dell’indagine. Tali misure servono a preservare la struttura competitiva del mercato mantenendo tuttavia il rispetto del diritto alla difesa dell’azienda interessata. La natura provvisoria dell’intervento significa che rimarrà in vigore fino a quando la Commissione non potrà formulare una decisione finale sulla conformità delle azioni di Meta alle norme antitrust europee.

Diritti di difesa e iter procedurale

L’atto supplementare di obiezioni non è una sentenza definitiva: rappresenta invece una fase formale del procedimento che offre a Meta la possibilità di presentare controdeduzioni e prove a sua difesa. La procedura prevede scambi documentali e la possibilità di incontrare i funzionari della Commissione per discutere le osservazioni. Nel frattempo, le misure provvisorie mirano a limitare effetti potenzialmente irreversibili sul mercato, mantenendo l’equilibrio tra intervento tempestivo e garanzie procedurali.

Impatto giuridico e territoriale: estensione all’Italia

La Commissione ha inoltre esteso l’indagine all’Italia, operazione condotta in cooperazione con l’Autorità Garante della Concorrenza italiana. In precedenza l’Italia era stata esclusa perché l’Autorità nazionale aveva avviato il proprio fascicolo investigativo; ora, invece, le conclusioni della Commissione si applicheranno in tutto lo Spazio Economico Europeo (EEA). Questo passaggio significa che eventuali rimedi imposti dalla Commissione avranno effetto su scala regionale, ampliando l’impatto delle possibili decisioni oltre il singolo mercato nazionale e offrendo un quadro uniforme di applicazione delle regole antitrust.

Per sviluppatori, aziende rivali e utenti la vicenda rappresenta un banco di prova su come le regole europee vengano applicate al mondo digitale: dalla definizione di abuso di posizione dominante alla gestione pratica dell’interoperabilità e delle tariffe per l’accesso. La causa aperta contro Meta è destinata a chiarire limiti e responsabilità delle piattaforme che controllano infrastrutture di comunicazione sempre più centrali nella vita quotidiana.