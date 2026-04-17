Riaperta dopo ore di blocco l’autostrada A1 nel Lodigiano, chiusa in seguito a un violento tamponamento che ha coinvolto cinque tir e provocato feriti e pesanti disagi alla circolazione. Le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi hanno impegnato per tutta la giornata vigili del fuoco, sanitari ed elisoccorsi.

Maxi tamponamento sull’autostrada A1: coinvolti cinque tir

Come riportato da Il Giorno, l’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno per un tamponamento a catena avvenuto sulla prima corsia, che ha coinvolto cinque tir. La scena trovata dai soccorritori è apparsa particolarmente grave, con due mezzi pesanti ribaltati nella cabina. Tra i feriti figurerebbero un uomo di 50 anni trasportato in codice giallo all’ospedale di Brescia tramite elisoccorso, un 59enne trasferito al San Carlo di Milano con un secondo elicottero del 118, e un 31enne ricoverato in ambulanza a Rozzano, tutti in condizioni non gravi.

Altri due conducenti, di 38 e 66 anni, non sarebbero stati ospedalizzati. Nessuno risulterebbe in pericolo di vita.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: è stato istituito il blocco tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano in direzione Napoli, con chiusura del tratto tra lo svincolo A1/A58 della Tangenziale Est Esterna di Milano e il Basso Lodigiano.

Chiuso anche l’ingresso alle autostrade di Lodi e Casalpusterlengo in entrambe le direzioni. Si sono formate code chilometriche e rallentamenti anche verso Milano a causa dei curiosi. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia stradale, che sta ricostruendo con precisione quanto accaduto e verificando eventuali responsabilità. Diversi mezzi coinvolti hanno riportato danni ingenti.

Maxi tamponamento sull’autostrada A1, coinvolti cinque tir: la situazione

È stata riaperta intorno alle 18.30 l’autostrada A1 nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano, in prossimità di Somaglia, dopo un maxi tamponamento che aveva coinvolto cinque mezzi pesanti alle 11.45. A seguito dell’incidente sono state riattivate anche le entrate di Lodi e Casalpusterlengo e, al momento della riapertura, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie senza particolari criticità né rallentamenti.

Le operazioni di sgombero sono durate circa sette ore e hanno richiesto l’intervento di due elisoccorsi, decollati da Brescia e Milano, oltre a numerose ambulanze e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Sono intervenuti mezzi del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, una autopompa e un’autogrù da Lodi.