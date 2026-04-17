Frase di Pulp Fiction pronunciata al Pentagono: il segretario alla Difesa cita Samuel L Jackson

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha citato una versione cinematografica di Ezekiel 25:17 durante un servizio al Pentagono, sostenendo che fosse stata recitata dalla missione “Sandy 1” in Iran

Il 17 Apr 2026 il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha pronunciato durante un servizio cristiano al Pentagono una preghiera che riprende una celebre battuta del film Pulp Fiction, resa famosa dall’attore Samuel L Jackson. Nel suo intervento Hegseth ha affermato che quella stessa formula era stata recitata da membri della missione “Sandy 1”, operativa come Combat Search and Rescue (CSAR) in Iran.

La scelta delle parole e la loro provenienza cinematografica hanno immediatamente attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

La scena, così raccontata nei reportage, mette insieme elementi di cultura pop, religione e prassi militari: Hegseth ha introdotto il brano come una sorta di testimonianza condivisa dai soccorritori impegnati nelle operazioni CSAR. La reazione è stata mista, con interrogativi sul ruolo di riferimenti letterari o filmici in cerimonie istituzionali e sulla correttezza dell’attribuzione a una specifica unità operativa.

L’episodio solleva questioni pratiche e simboliche sul linguaggio usato da chi esercita cariche pubbliche.

Il gesto e le sue implicazioni

La lettura di una frase tratta da un film in un contesto istituzionale non è neutra: usare passaggi di Pulp Fiction in un servizio religioso al Pentagono apre un dibattito sul confine tra sacro e profano nelle cerimonie pubbliche.

Da un lato, alcuni osservatori vedono la citazione come un modo per rendere omaggio al coraggio di una squadra di soccorso; dall’altro, critici sottolineano che la frase in questione è una rielaborazione cinematografica di un passo biblico e non corrisponde al testo originale, con possibili implicazioni simboliche e interpretative.

Reazioni pubbliche e mediatiche

I commenti sui social e sui media hanno evidenziato una polarizzazione: sostenitori del segretario alla Difesa hanno difeso l’intento commemorativo della citazione, mentre altri hanno messo in luce l’inopportunità dell’uso di un passo cinematografico in un contesto istituzionale. Alcuni giornalisti hanno ricordato la differenza fra la versione recitata da Samuel L Jackson nel film e il testo biblico originale, evidenziando la natura di misquote associata a quel monologo. Il dibattito ha toccato anche temi di immagine pubblica e di percezione delle Forze Armate.

Origine della frase e valore culturale

La battuta citata ha una storia particolare: resa celebre dal film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, essa è nota per essere una varianti cinematografica del passo di Ezekiel 25:17. Nel tempo la formula è diventata un elemento riconoscibile della cultura popolare, spesso usata in contesti diversi da quello biblico. La differenza tra testo sacro e adattamento artistico è fondamentale per comprendere perché la scelta di Hegseth sia stata interpretata in modi così diversi.

Perché la frase è controversa

La controversia nasce dalla sovrapposizione di significati: una frase cinematografica che richiama una citazione biblica può assumere toni eroici, minacciosi o consolatori a seconda del contesto. Quando questa viene usata in un servizio religioso presso il Pentagono, il pubblico tende a interrogarsi su intenzioni, accuratezza e rispetto per le fonti. Il fatto che Hegseth abbia collegato la frase a una missione reale, “Sandy 1”, intensifica l’attenzione su come elementi di intrattenimento si intrecciano con narrazioni operative.

Conseguenze per il Dipartimento della Difesa

Dal punto di vista istituzionale, l’episodio potrebbe portare a chiarimenti su linee guida relative ai contenuti usati in cerimonie ufficiali e sull’uso di riferimenti religiosi o culturali da parte di alti funzionari. È plausibile che vengano richieste spiegazioni formali o che il Dipartimento ribadisca le proprie procedure per eventi religiosi e commemorativi. In ogni caso, il fatto rimane un esempio di come la comunicazione pubblica di figure istituzionali sia sottoposta a scrutinio intenso.

Bilancio simbolico e pratico

Al di là delle conseguenze immediate, questo episodio mette in luce l’importanza del linguaggio e delle fonti in ambito pubblico: un brano tratto da un film può essere percepito come maledattato o ispiratore a seconda delle aspettative del pubblico. Per le Forze Armate e i loro rappresentanti, la scelta delle parole riveste un peso simbolico che va valutato con attenzione, soprattutto quando si fa riferimento a missioni sensibili come quelle in Iran.

In sintesi, la lettura della preghiera collegata a Pulp Fiction durante il servizio al Pentagono il 17 Apr 2026 ha riacceso un dibattito su identità culturale, protocollo istituzionale e uso dei riferimenti popolari in contesti ufficiali. L’episodio resta un caso esemplare di come cinema, religione e politica possano sovrapporsi con conseguenze imprevedibili sulla percezione pubblica delle istituzioni.