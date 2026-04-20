Costacurta sul TSO di Achille: il racconto e il ruolo di Martina Colombari

Nell’ambito di un’intervista al podcast One More Time condotto da Luca Casadei, Alessandro “Billy” Costacurta ha scelto di raccontare una pagina privata e dolorosa della sua vita. Il dialogo non ha riguardato solo la carriera sportiva, ma anche eventi familiari che hanno messo alla prova il nucleo familiare. Tra i passaggi più intensi dell’intervista è emerso il tema del TSO, il ricovero sanitario obbligatorio a cui è stato sottoposto il figlio Achille, oggi ventunenne, e l’impatto emotivo che tutto ciò ha avuto su di lui e sulla moglie Martina Colombari.

Costacurta ha sottolineato più volte che certe esperienze possono essere comprese appieno solo da chi le ha vissute o da chi è vicino a persone che hanno affrontato un ricovero forzato. Nel racconto emergono momenti di grande fragilità personale, alternati a gesti di resistenza e sostegno familiare. L’ex calciatore ha ammesso di aver vissuto delle fasi in cui non riusciva a entrare in ospedale per vedere il figlio, mentre la moglie ha mantenuto una presenza costante.

Queste dinamiche familiari costituiscono il cuore della testimonianza, fatta con tono serio e senza fronzoli.

L’intervista e il racconto personale

Nel corso della conversazione con Casadei, Billy Costacurta ha descritto con parole schiette cosa significhi affrontare l’ospedalizzazione coatto di una persona cara. Ha parlato dei momenti in cui il figlio era «indiavolato» e del ricorso a una iniezione per calmare la situazione, sottolineando come siano stati necessari sforzi emotivi molto intensi.

Ha aggiunto che la quotidianità si è trasformata in una staffetta di resistenza: c’è chi riesce a sostenere tutto e chi, per fragilità legittime, deve concedersi pause. In questo senso la narrazione mette a confronto due reazioni diverse ma complementari nella gestione della crisi familiare.

Il ruolo di Martina Colombari

La figura di Martina Colombari emerge come un punto fermo nella vicenda: Costacurta ha elogiato la sua determinazione, ricordando come lei abbia accompagnato il figlio giorno dopo giorno, anche nei momenti più difficili. Questo tipo di sostegno è spesso determinante nelle fasi acute di una malattia psichica o di una crisi comportamentale, perché garantisce continuità di presenza e intervento. Nel racconto il contrasto tra la forza ostentata dalla presenza costante e la fragilità di chi si sente sopraffatto offre uno spaccato umano su come le coppie e le famiglie possano dividersi i ruoli nella gestione delle emergenze.

Che cos’è il TSO e come si applica

Per evitare fraintendimenti, Costacurta ha anche toccato aspetti pratici del TSO. Per definizione, il trattamento sanitario obbligatorio consiste nel ricovero in una struttura ospedaliera di una persona che presenta alterazioni psichiche tali da non accettare le cure volontarie e quando non è possibile intervenire al di fuori dell’ospedale. L’applicazione di questo provvedimento prevede procedure precise: devono essere prodotti due certificati medici e formalizzata l’ordinanza del sindaco. Questa cornice normativa fa sì che il TSO sia uno strumento d’urgenza e non una soluzione ordinaria, utilizzato solo quando le condizioni lo richiedono.

Implicazioni pratiche e umane

L’aspetto burocratico si intreccia con quello umano: un provvedimento sanitario d’urgenza impone decisioni rapide ma anche una cura particolare nella gestione delle relazioni. Il racconto di Costacurta evidenzia come, oltre alla procedura, si manifestino sensazioni di smarrimento, colpa o impotenza tra i familiari coinvolti. È in quei momenti che la presenza quotidiana di una persona fidata può fare la differenza, favorendo un percorso di stabilizzazione e, nei casi possibili, di recupero.

Il percorso di Achille: dai momenti difficili alla rinascita

Lo stesso Achille ha poi condiviso il proprio percorso in un’intervista a Verissimo, descrivendo anni segnati da problemi comportamentali e dall’uso di sostanze durante l’età del liceo. Ha cambiato più istituti e ha vissuto episodi significativi: secondo il suo racconto ha subito sette TSO nell’arco della sua vita e, in un episodio particolarmente grave, è stato collocato in un istituto penale minorile per un periodo di un anno e sette mesi dopo che gli fu trovato un coltello e un manganello nell’armadietto scolastico. In quel periodo ha anche tentato il suicidio ed è caduto in coma, esperienze che segnano profondamente un percorso esistenziale.

Dopo quei anni bui, la svolta è arrivata grazie al sostegno dei genitori: con il tempo e con un accompagnamento costante, Achille è riuscito a costruirsi una quotidianità più stabile e serena. Oggi, pur portando i segni del passato, conduce una vita più tranquilla e si occupa del proprio processo di recupero. La storia della famiglia Costacurta è dunque un esempio di come il dolore, la normativa sanitaria e la determinazione familiare possano intrecciarsi in una vicenda complessa che, passo dopo passo, può evolvere verso la rinascita.