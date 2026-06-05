Come Bruxelles vuole ridurre la dipendenza da cloud e chip stranieri

La Commissione europea ha svelato un pacchetto per la sovranità tecnologica che stabilisce criteri per il cloud , strumenti per i chip e misure per ampliare la capacità dei data center, citando la necessità di proteggere servizi critici come ospedali e rete energetica

La Commissione europea ha presentato il suo primo pacchetto complessivo per la sovranità tecnologicauna strategia pensata per ridurre la dipendenza del continente da fornitori esteri di cloudsemiconduttori e software. L’annuncio è arrivato a Bruxelles il 3 giugno 2026 e integra norme, strumenti di mercato e incentivi per rafforzare capacità industriali e infrastrutturali in Europa.

Il pacchetto combina norme vincolanti e misure di incentivo: da un quadro per classificare i fornitori di servizi cloud a iniziative per accelerare la costruzione di data center e collegare la domanda industriale ai produttori europei di chip.

Dietro all’azione c’è la preoccupazione per la tenuta di servizi critici come ospedali e reti energetiche se i sistemi chiave fossero controllati da giurisdizioni esterne.

Regole per il cloud e la definizione di livelli di fiducia

Al centro della proposta c’è il cosiddetto Cloud and AI Development Actche introduce quattro livelli di fiducia per i servizi cloud usati dalle pubbliche amministrazioni.

I criteri includono proprietà e controllo, dipendenze della catena di fornitura, processi di trattamento dei dati, localizzazione delle infrastrutture e misure di cybersecurity.

Impatto sui contratti pubblici e sulle funzioni sensibili

La normativa obbliga gli enti pubblici a utilizzare almeno servizi di tier 1mentre le funzioni maggiormente sensibili — come difesa, forze dell’ordine e gestione delle frontiere — richiederanno fornitori appartenenti a livelli superiori soggetti ad audit indipendenti.

Il testo stima che solo l’1% dei servizi pubblici europei rientri nella categoria più critica, che di fatto escluderebbe provider sottoposti a giurisdizioni straniere.

Politica per i semiconduttori: priorità alla domanda e poteri di intervento

Il pacchetto aggiorna l’approccio sui chip, spostando l’accento non solo sull’offerta ma anche sulla creazione di domanda industriale locale. Pur partendo dal programma lanciato con l’Atto sui chip del 2026, la nuova strategia mira a collegare produttori e grandi utilizzatori europei, con l’obiettivo di raddoppiare il mercato interno nel lungo periodo.

In situazioni di carenza dichiarata, la Commissione potrà emettere ordini prioritari per convogliare la produzione verso settori strategici e prevedere tutele per le imprese che rispettano tali requisiti. Questo meccanismo include la possibilità di sospendere temporaneamente obblighi contrattuali a fronte di emergenze produttive, con limiti riconosciuti dove la capacità non fosse sufficiente.

Data center, energia e il divario di investimenti

La strategia prevede un’espansione massiccia della capacità dei data center in Europa, con l’obiettivo di triplicare la produzione nei prossimi cinque-sette anni e ridurre la dipendenza dai principali hub attuali. La Commissione avverte però dei rischi: una crescita incontrollata potrebbe aggravare la congestione delle reti elettriche e incrementare i costi energetici, dato che i data center consumano una quota significativa dell’elettricità europea.

Il pacchetto stima fabbisogni finanziari rilevanti: circa €120 miliardi per i semiconduttori, €200 miliardi per i data center entro il 2036, €100 miliardi per cloud e AI e risorse su software open source. L’UE dichiara inoltre una spesa annua di circa €264 miliardi per prodotti e servizi IT, principalmente di origine estera.

Equilibrio tra apertura e autonomia: dichiarazioni e contesto geopolitico

La Commissione sottolinea che l’obiettivo non è chiudere i mercati ma costruire condizioni che permettano a soluzioni europee di competere. La strategia è stata presentata dopo che l’UE ha aderito a un’iniziativa internazionale sulle restrizioni all’esportazione di semiconduttori verso la Cina, un passo avvenuto due giorni prima dell’annuncio.

Il presidente dell’istituzione europea ha sintetizzato la logica politica in una frase chiara: “This is about protecting our citizens, defending our interests and making our own choices.” Allo stesso tempo, membri della Commissione hanno ribadito la volontà di mantenere il mercato aperto a partner simili, pur imponendo criteri di sovranità operativa in settori strategici.

Le proposte ora entrano nella fase negoziale con il Parlamento e gli Stati membri. L’esito determinerà se Bruxelles riuscirà a mobilitare capitale privato sufficiente e coordinare permessi, energia e politiche pubbliche per trasformare il pacchetto normativo in capacità industriale reale.