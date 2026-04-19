Indagine su Alfonso Signorini: la denuncia di Vito Coppola e il nuovo fascicolo a Roma

Un nuovo capitolo nell'inchiesta che riguarda il conduttore: la denuncia di Vito Coppola ha fatto scattare accertamenti su presunte avances e promesse legate alla partecipazione al Grande Fratello

La vicenda che coinvolge il noto conduttore televisivo ha ricevuto un nuovo sviluppo: la Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata da Vito Coppola. Secondo quanto riferito, l’aspirante concorrente si è rivolto ai Carabinieri su delega del pubblico ministero Alessandro Lia, e il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri.

Il fascicolo è volto a chiarire i fatti denunciati e a raccogliere eventuali elementi a conferma o smentita delle accuse.

Nel racconto che ha portato all’esposto si parla di un incontro avvenuto negli studi televisivi di Cinecittà nel mese di aprile 2026. Le accuse riguardano presunte avances, promesse legate a un possibile accesso alla trasmissione e contatti fisici ritenuti inappropriati.

Gli inquirenti sono impegnati a ricostruire le modalità del colloquio e i rapporti tra le parti, verificando telefonate, messaggi e testimonianze.

La denuncia e i fatti contestati

Nel dettaglio dell’esposto, Vito Coppola sostiene di essere stato convocato negli uffici del programma dopo aver conosciuto il conduttore in occasione di un evento pubblico. Secondo la versione dell’esponente, l’incontro sarebbe poi degenerato in avances con la proposta di favorire la sua partecipazione al Grande Fratello e con un tentativo di bacio e un contatto fisico.

Gli investigatori stanno valutando ogni elemento prodotto, considerando il fascicolo come uno strumento preliminare di indagine: il fascicolo serve infatti a raccogliere elementi utili senza formalizzare immediatamente ipotesi di reato precise.

Il racconto pubblico e le testimonianze

La vicenda era già emersa pubblicamente in occasione di una puntata del programma condotto da Fabrizio Corona, in cui Coppola si era raccontato e aveva mostrato alcuni video girati nei pressi degli studi televisivi. In quell’occasione sono stati mostrati messaggi e dettagli relativi ai contatti tra i due che, se confermati, possono costituire elementi rilevanti per gli accertamenti. Gli inquirenti verificheranno anche le modalità di accesso agli studi e le procedure di identificazione citate nella denuncia, per ricostruire con precisione tempi e circostanze.

Indagine, competenze e iter procedurale

Il fascicolo aperto a Roma è coordinato dall’ufficio che si occupa di reati a sfondo sessuale e procede secondo le prassi investigative standard. Oltre all’audizione resa ai Carabinieri su delega del pubblico ministero, i magistrati cercheranno riscontri oggettivi come conversazioni digitali, video o testimonianze di terzi. L’indagine, al momento, è descritta come a carico di ignoti e punta a chiarire se vi siano elementi utili a formulare ipotesi di reato.

Rapporti con altri procedimenti

Il fascicolo romano si inserisce in un quadro già segnato da altre denunce e segnalazioni: nei mesi precedenti era stata presentata un’altra denuncia alla procura di Milano. Le autorità competenti, pur operando su fronti diversi, possono incrociare informazioni qualora emergano elementi comuni utili a una ricostruzione complessiva. La coesistenza di più segnalazioni rende gli accertamenti più complessi e richiede coordinamento tra uffici investigativi.

Reazioni pubbliche e impatti professionali

Di fronte alle accuse, il diretto interessato ha respinto con fermezza le ricostruzioni, definendole parte di una campagna diffamatoria. Per tutelare la propria posizione, il conduttore ha deciso di sospendere temporaneamente gli impegni con l’emittente, mentre i suoi legali hanno denunciato l’intento di ledere la reputazione professionale. Questa scelta, oltre a essere una mossa cautelare, consente di dedicare tempo alla difesa e appare nelle comunicazioni ufficiali come misura volta a contenere il clamore mediatico.

La vicenda resta sotto osservazione: gli sviluppi procederanno in base agli esiti degli accertamenti e alle eventuali nuove denunce o dichiarazioni. In questa fase, il lavoro degli inquirenti si concentra sulla verifica delle versioni fornite, sulla raccolta di prove e sulla ricostruzione delle relazioni che intercorrevano tra le parti al momento dei fatti. L’attenzione mediatica non diminuisce l’obbligo di rigore investigativo e di rispetto delle garanzie procedurali.