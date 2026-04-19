Come la maggioranza di Tisza può sbloccare i fondi UE e cambiare la politica ungherese

La Tisza Party ottiene una supermaggioranza e Péter Magyar avvia trattative con la Commissione europea per riottenere miliardi di euro congelati: tempi e ostacoli rimangono al centro della partita

Il conteggio finale delle elezioni nazionali ha dato alla Tisza Party una netta vittoria: con 141 seggi su 199 il partito guidato da Péter Magyar supera la soglia della supermaggioranza, rafforzando la capacità di riformare leggi chiave e invertire alcune scelte dell’era precedente. Questo risultato, certificato nel corso di aprile 2026, cambia radicalmente la mappa di potere a Budapest e pone al centro del dibattito la riapertura dei canali finanziari con la Unione Europea.

Il significato politico della nuova maggioranza

La conquista di 141 seggi (contro i 52 ottenuti dal partito di Viktor Orbán) non è soltanto un trionfo numerico: rappresenta un mandato politico per intervenire su istituzioni e regole costruite negli ultimi 16 anni. Con questa supermaggioranza il governo entrante potrà, se vorrà, approvare modifiche costituzionali e leggi di ampio respiro con meno ostacoli procedurali.

Allo stesso tempo, il nuovo esecutivo dovrà bilanciare la volontà di rapidità con la necessità di rispettare standard europei che restano vincolanti per l’accesso ai fondi comunitari.

Numeri e conseguenze pratiche

Il salto da proiezioni precedenti a 141 seggi ufficiali conferisce a Péter Magyar margini di manovra che pochi governi recenti in Ungheria hanno avuto.

Questa forza parlamentare può accelerare cambiamenti su temi sensibili come la magistratura, gli appalti pubblici e le garanzie accademiche, tutti aspetti che Bruxelles ha indicato come prerequisiti per lo sblocco dei trasferimenti economici. Tuttavia, l’esercizio di questa maggioranza sarà osservato con attenzione sia a livello interno sia da parte della Commissione europea.

Il negoziato con Bruxelles sui fondi congelati

Nelle settimane successive al voto la Commissione europea ha inviato a Budapest delegati tecnici per avviare colloqui con il team di Magyar: incontri preliminari sono serviti a tracciare una road map operativa per sbloccare oltre €17 miliardi di finanziamenti congelati e discutere la posizione ungherese su altre questioni europee. La Commissione ha descritto questi incontri come un primo passo concreto per tradurre impegni politici in interventi legislativi e amministrativi verificabili.

I protagonisti e la natura dei colloqui

Tra i funzionari coinvolti ci sono stati dirigenti e capi di gabinetto della Commissione, che hanno cercato di combinare supporto tecnico e scambi politici su come attuare le riforme richieste. Secondo comunicati ufficiali, gli incontri sono serviti anche a discutere il ritiro del veto ungherese su un prestito all’Ucraina che in passato aveva bloccato decisioni comunitarie. La presenza di interlocutori di alto livello è stata interpretata come un segnale dell’urgenza e della pragmaticità con cui Bruxelles intende affrontare la situazione.

Il ruolo di Ursula von der Leyen e dello staff della Commissione

La presidente della Commissione ha seguito i contatti con attenzione, mentre il capo di gabinetto e vari direttor-generali hanno partecipato ai colloqui per chiarire criteri tecnici e tempistiche. Questi scambi mirano a tradurre richieste generali in misure legislative attuabili, in modo che l’esecutivo di Budapest possa dimostrare progressi concreti utili allo sblocco dei pagamenti.

I vincoli tecnici: i 27 “super milestones” e il piano ungherese

Bruxelles ha fissato 27 condizioni chiave, spesso indicate come super milestones, che coprono ambiti come trasparenza negli appalti pubblici, indipendenza della magistratura e libertà accademica. Il nuovo governo ha presentato un piano in quattro punti che affronta gran parte di queste richieste: lotta alla corruzione (con l’adesione al European Public Prosecutor’s Office), rafforzamento dell’indipendenza giudiziaria, garanzie per la stampa e per le università.

Convergenze e nodi irrisolti

Secondo analisi dei documenti disponibili, le proposte di Magyar coprirebbero circa il 70% delle condizioni poste dalla Commissione, lasciando aperte le questioni più sensibili: politiche migratorie, gestione dell’asilo e diritti civili, in particolare i temi che in passato erano stati al centro dei contrasti con Bruxelles. Qualunque accordo dovrà dunque conciliare riforme tecniche e scelte politiche delicate, valutate anche alla luce del calendario dei pagamenti europei.

Scadenze, rischi e possibili scenari

Il tempo è un fattore cruciale: parte dei fondi europei collegati al programma di ripresa post-Covid rischiano di essere persi se non saranno erogati entro la scadenza di fine agosto, con una posta in gioco stimata in circa €10 miliardi. Parallelamente, la questione del prestito all’Ucraina e la riapertura di capitoli negoziali restano elementi che possono complicare o facilitare l’intesa a seconda delle decisioni del governo entrante.

Cosa può succedere nelle prossime settimane

Se il governo di Péter Magyar convertirà gli impegni politici in azioni concrete e verificabili, la Commissione potrebbe procedere gradualmente con il ripristino dei pagamenti; viceversa, ritardi o ambiguità potrebbero allungare i tempi e aumentare il rischio di perdere risorse. In ogni caso, l’esito di questa fase determinerà non solo il bilancio dell’Ungheria, ma anche il tono dei rapporti tra Budapest e le istituzioni europee per i prossimi anni.