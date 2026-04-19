Secondo la ricostruzione dei fatti si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato messo in atto da almeno due persone

Raggiunto da un proiettile mentre si trovava in una discoteca nel comune di Bisceglie e deceduto a causa delle gravi ferite. Un uomo è morto nelle scorse ore a seguito di quello che sembrerebbe essere un vero e proprio agguato condotto da almeno due persone che avrebbero esploso più di un colpo all’interno del locale.

I Carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti.

Bisceglie, spari in discoteca: ucciso un uomo di 43 anni

Al caso stanno lavorando i carabinieri del comando provinciale di Trani e della tenenza di Bisceglie. A seguito di quello che sembra essere un agguato, condotto all’interno di una discoteca di Bisceglie e a seguito del quale un uomo ha perso la vita.

Come riportato da Leggo il tutto sarebbe accaduto poco prima delle 4 di notte quando due persone hanno iniziato a sparare nel locale; un proiettile avrebbe raggiunto la vittima alla base del collo: soccorso d’urgenza e portato in ospedale è deceduto poche decine di minuti dopo.

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per chiarire nel dettaglio cosa sia accaduto.

Si ipotizza che la vittima avesse legami con il clan Strisciuglio: si tratta di un 43enne già noto alle forze dell’ordine. E, come sottolineato da Ansa, il suo nome sarebbe presente in diversi atti giudiziari della Dda di Bari riguardanti episodi di scontri e fronteggiamenti di clan baresi avvenuti in locali e discoteche. In un caso l’uomo viene citato per un episodio relativo a marzo 2024: avrebbe affrontato, in quell’occasine, un esponente del clan rivale dei Capriati e al suo nome si fa riferimento anche in una serie di informative andate a confluire nell’inchiesta riguardante l’omicidio della 19enne Antonella Lopez, uccisa durante un agguato tra rampolli dei clan in una discoteca, per errore.