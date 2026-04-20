Strage di bambini in Louisiana, i vicini: giocavano qui di fronte

Shreveport (Louisiana), 20 apr. (askanews) – La comunità di Shreveport, in Lousiana, è sconvolta dalla strage di bambini compiuta da un uomo di 31 anni domenica mattina. L’uomo ha sparato e ucciso 8 bambini, di cui 7 erano suoi figli e un cugino. Avevano fra i 3 e i 11 anni. Ci sono anche due feriti, la madre delle vittime e un’altra donna.

È la più grave strage negli Stati Uniti degli ultimi due anni.”Sono sconvolto. È un evento terribile. È particolarmente grave e sconvolgente che le vittime siano tutti bambini – ha detto Tom Arceneaux, sindaco della città di Shreveport – questo ci fa capire che il male esiste ancora nel mondo”. L’omicida ha tentato la fuga, ma è stato fermato e ucciso dalla polizia.Freddie e Marie Montgomery abitano di fronte alla casa della tragedia.

“Abbiamo visto i medici legali portare via tutti i corpi, uno alla volta. Eravamo proprio qui” – dicono – “A quest’ora l’altro pomeriggio, tutti quei bambini erano nel cortile davanti a giocare. E lui era seduto sotto il portico. Li vedevo scendere dallo scuolabus ogni pomeriggio, proprio lì”