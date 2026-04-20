Hezbollah: oltrepasseremo la 'linea gialla' di Israele in Libano

Milano, 20 apr. (askanews) – Hezbollah oltrepasserà la “linea gialla” annunciata da Israele nel sud del Libano. Lo ha assicurato un deputato del movimento.Questo termine “linea gialla” riprende la denominazione della linea di demarcazione stabilita a Gaza dopo il ritiro dell’esercito israeliano, successivo all’accordo di cessate-il-fuoco dello scorso ottobre.

Questa linea comprende metà del territorio palestinese occupato.Il deputato di Hezbollah Hassan Fadlallah ha inoltre sottolineato, in un’intervista rilasciata alla France Presse, che nessuno in Libano o all’estero potrà disarmare l’organizzazione militante sostenuta dall’Iran.”Il tentativo dell’esercito israeliano di istituire una zona cuscinetto, sotto il nome di linea difensiva, linea gialla, linea verde e linea rossa…tutte queste linee saranno infrante e non ne accetteremo nessuna”, ha spiegato, “Nessuno in Libano o all’estero sarà in grado di disarmare la resistenza”.