Leone XIV in Angola: appello ai giovani per la pace e la giustizia

Il Papa a Mama Muxima affida ai giovani la responsabilità di promuovere pace, giustizia e solidarietà, ricordando la forza della preghiera e l'impegno concreto della Chiesa

Il viaggio del Pontefice in Angola si è trasformato in un invito concreto rivolto soprattutto alle nuove generazioni: dal santuario di Mama Muxima è giunto un messaggio che combina fede, memoria e responsabilità civile. Nella vasta assemblea di pellegrini, il Papa ha richiamato i presenti a impegnarsi per una società più giusta e solidale, auspicando che i principi del Vangelo plasmino tanto i cuori quanto le istituzioni.

In questo contesto la preghiera del Rosario è stata proposta non come gesto rituale fine a sé stesso, ma come fonte di ispirazione per azioni concrete a favore dei più vulnerabili.

Un appello ai giovani e al mondo

Il nucleo del discorso è rivolto ai giovani, ai quali il Papa ha affidato «un grande progetto»: costruire una realtà più accogliente in cui non trovino spazio né guerre, né ingiustizie, né povertà o disonestà.

L’esortazione è chiara: occorre tradurre la fede in opere, diventando operatori di giustizia e portatori di pace. Il richiamo non si limita alle emozioni, ma punta sull’investimento nelle strutture sociali e nei programmi pubblici affinché i valori evangelici influenzino le politiche per il bene comune.

Responsabilità concreta

Tra gli esempi pratici indicati compare l’impegno per il diritto al cibo, alla salute e all’istruzione: il Papa ha sottolineato che nessuno deve essere lasciato senza sostegno, e che la carità implica anche azioni sistematiche per rimuovere le cause della miseria.

Per questo ha invitato la comunità ecclesiale e la società civile a collaborare, promuovendo una cultura della condivisione e della giustizia. L’appello coinvolge vescovi, religiosi, laici e istituzioni: la fede autentica si misura anche dalla capacità di affrontare le ferite sociali con gesti di solidarietà.

Il Rosario e la devozione a Mama Muxima

La preghiera del Rosario, recitata davanti alla statua della Vergine, è stata presentata come una pratica capace di formare un amore concreto verso il prossimo. Il santuario, noto come Madre del cuore nella lingua locale, è un luogo di devozione popolare dove generazioni di fedeli hanno cercato conforto e protezione. La cerimonia ha richiamato migliaia di persone, molte delle quali hanno affrontato grandi disagi per partecipare, confermando il ruolo del santuario come centro di speranza e di incontro spirituale.

Storia, memoria e simboli

Mama Muxima sorge sulle rive del fiume Kwanza, area ricca di memoria storica e segnali di sofferenza passata: la presenza della Vergine in questo luogo è intrecciata a vicende di dolore e di speranza. Nei discorsi è emerso il valore del ricordo collettivo, che rende la devozione non solo un atto personale ma anche un impegno verso la riconciliazione sociale. Il Pontefice ha inoltre ricordato la costruzione di un nuovo santuario come segno di devozione e di futuro per i pellegrini che arrivano da tutta la nazione.

Conflitti internazionali e ruolo della Chiesa

Alle tensioni locali si sono affiancate le preoccupazioni per i conflitti internazionali: il Papa ha condannato l’intensificazione degli attacchi in Ucraina e ha chiesto il silenzio delle armi, esprimendo vicinanza alle popolazioni colpite. Ha anche accolto con speranza la tregua annunciata in Libano, incoraggiando il proseguimento dei negoziati per una pace duratura in tutto il Medio Oriente. Queste parole riaffermano la posizione della Chiesa come voce che difende la dignità umana e sostiene il dialogo come via primaria per risolvere le dispute.

In parallelo all’appello per la pace globale, il Papa ha sollecitato una Chiesa che si sporchi le mani, pronta a lenire le ferite e a ridare speranza, soprattutto in contesti segnati da guerre civili e da ingenti disuguaglianze. Il Pontefice ha inoltre rivolto una nota di attenzione alle forme di sincretismo religioso e alla proliferazione di chiese indipendenti che possono mescolare elementi culturali e superstiziosi, invitando a restare fedeli all’insegnamento ecclesiale e a mantenere lo sguardo fisso su Gesù attraverso la Parola e l’Eucaristia.

Concludendo, il messaggio lanciato dal santuario di Mama Muxima è un richiamo alla speranza e alla responsabilità collettiva: la fede diventa forza trasformatrice se si traduce in azioni concrete per la pace, la giustizia e la solidarietà. Il Papa ha richiamato tutti a camminare insieme, riconoscendo che, anche nei momenti di scoraggiamento, è possibile riaccendere la fiducia e costruire un futuro migliore, affidandosi a gesti di misericordia e a scelte coraggiose che coinvolgano le nuove generazioni.