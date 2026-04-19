Si trovavano sul lungomare di Napoli, tra decine di bagnanti, con armi da fuoco ‘replica’ ma prive del tappo rosso nei pantaloncini. Per questo due ragazzini di 13 anni sono stati fermati dalle forze dell’ordine, intervenute dopo l’allarme lanciato da alcune delle persone che stavano trascorrendo del tempo sugli scogli di via Nazario Sauro.

Cosa è emerso dalle indagini.

Ragazzini sugli scogli del lungomare con pistole: fermati tre tredicenni

Una giornata di relax e tante famiglie con bimbi piccoli sul lungomare. Ma anche due minorenni con altrettante pistole (replica) nei pantaloncini. Una situazione che ha scatenato molta preoccupazione tra i bagnanti presenti, alcuni dei quali hanno contattato le forze dell’ordine: gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato sono giunti sul posto, nella mattinata di sabato 18 aprile, sugli scogli di via Nazario Sauro.

Qui, nelle vicinanze della statua di Umberto I, hanno effettivamente trovato i giovanissimi di 13 anni con armi da fuoco, due pistole replica ma prive del tappo rosso; si tratta di un elemento che, se non presente, le rende facilmente scambiabili per armi vere.

In merito alle quali sono state avviate attività di verifica per stabilire se siano vere o meno. Come sottolineato da Fanpage sono state allertate sia l’Unità Operativa di Chiaia che la Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale. I minorenni sono stati fermati e conotti in commissariato di Polizia San Ferdinando. Le presunte armi, sono state subito sequestrate.

Le indagini proseguono da parte della Questura di Napoli per ricostruire i fatti in maniera dettagliata.