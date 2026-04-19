Presta conferma la nostalgia per Bonolis e scatena la risposta di Bruganelli

Lucio Presta riapre la questione con Paolo Bonolis evocando una «sindrome di Stoccolma» e scatenando la replica pubblica di Sonia Bruganelli; il confronto riporta in primo piano i confini tra affetto e lavoro nel mondo della televisione

La dialettica pubblica tra manager e protagonisti della tv italiana si è riaccesa: Lucio Presta ha di recente ribadito la propria nostalgia per Paolo Bonolis, definendolo «l’amico che mi manca». In interviste e nel suo libro «L’Uragano» il manager ha ricostruito una relazione professionale e personale che, secondo lui, si è incrinata per influssi esterni, con riferimenti espliciti a Sonia Bruganelli.

Questa nuova uscita ha provocato una pronta reazione pubblica da parte della produttrice, mentre il conduttore ha scelto finora il silenzio.

Le dichiarazioni di Presta e il quadro generale

Nelle conversazioni rilasciate a settimanali e in programmi radiofonici, Presta ha descritto il rapporto con Bonolis come una complicità costruita in decenni, ora gravemente compromessa.

Ha spiegato che la rottura, avvenuta nel 2026, non è stata soltanto una separazione professionale ma anche una ferita personale: per lui si è trattato della perdita di un affetto fraterno. Nel racconto è tornata spesso la definizione di «sindrome di Stoccolma» applicata a Bonolis, locuzione con cui Presta intende indicare una forma di legame psicologico e di dipendenza percepita che avrebbe inciso sulle scelte del conduttore.

Il contesto delle interviste e il libro

Oltre ai passaggi editoriali contenuti in «L’Uragano», le affermazioni di Presta sono state rilanciate in programmi come La Biblioteca dei Sentimenti e in colloqui con giornaliste note; il tono alterna il rimpianto personale alla critica netta delle dinamiche che si sono create. In un passaggio citato, il manager ha esteso la riflessione anche ad altri rapporti professionali interrotti, sostenendo che la commistione tra affetto e lavoro complica le rotture e le rende più dolorose.

Il ruolo attribuito a Sonia Bruganelli

Al centro delle osservazioni di Presta c’è la figura di Sonia Bruganelli, indicata come elemento che avrebbe influito sulla fine del sodalizio con Bonolis. Secondo il racconto, la presenza e le decisioni della produttrice avrebbero generato tensioni e spinto il conduttore a prendere le distanze dall’agente. Questa interpretazione ha acceso una polemica pubblica: Bruganelli ha replicato sui social, contestando la lettura dei fatti e criticando il modo in cui il manager parla delle «mogli degli amici», in una risposta concisa ma incisiva.

Accuse, smentite e minacce legali

Le accuse mosse in passato da Presta verso Bruganelli hanno incluso affermazioni gravi, che la stessa produttrice ha negato e per le quali avrebbe annunciato la volontà di procedere per vie legali. Al momento le notizie relative ad eventuali querele non sono tutte confermate pubblicamente, ma la prospettiva di un confronto giudiziario rimane uno degli elementi che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione mediatica attorno alla vicenda.

Il silenzio di Bonolis e le conseguenze sul sistema televisivo

Diversamente dai due protagonisti della polemica, Paolo Bonolis ha mantenuto una posizione di riserbo, evitando commenti pubblici che potessero alimentare ulteriori tensioni. Questo silenzio è stato interpretato in vario modo: come scelta di non entrare in polemica, oppure come volontà di tutelare una privacy ormai compromessa dalle discussioni mediatiche. Intanto, la separazione tra il conduttore e il suo storico agente ha lasciato un segno nella fisionomia del management televisivo italiano, aprendo spazi per nuovi assetti professionali.

Cosa resta e quali sviluppi aspettarsi

La vicenda mette in luce il confine spesso labile tra rapporti personali e contratti di lavoro nello spettacolo: per Presta gli assistiti sono anche «amici», e le rotture diventano così ferite private oltre che professionali. Resta da vedere se il confronto si esaurirà tra dichiarazioni pubbliche o se sfocerà in azioni formali. Nel frattempo, la risonanza del caso richiama l’attenzione sul peso delle relazioni influenti dietro le quinte e su come queste possano ridefinire carriere, ruoli e alleanze nel mondo della televisione.