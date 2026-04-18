Antonella Clerici è una delle conduttrici più longeve ed apprezzate del panorama televisivo italiano, negli ultimi decenni al timone di programmi culinari è stata al centro di scivoloni linguistici che sono diventati ormai patrimonio italiano in particolare grazie all’avvento della rete, dove è stata ripostata in modo continuativo valorizzando questo suo lato comico, lato comico che si è ripetuto anche in una recente diretta.

Le gaffe simbolo di Antonella, parte dell’immaginario collettivo

Antonella Clerici non è nuova ad uscite infelici ma capaci di strappare una risata. Uno su tutti è stato alla “Prova del cuoco” quando una telespettatrice invece di dire birra continuava a ripetere “borra”.

La Clerici ha ripetuto la domanda, “fa schiuma ma non è sapone” e si ostinava a ripetere l’errore.

La frase è diventata un meme cult del web. Un altro episodio, ripreso anche nell’intervista con Gazzoli è stato “Io non posso vivere senza c***o”. Lei dopo anni ha svelato di non essersi accorta e di pensare di aver detto calcio.

La gaffe sui piselli ad “E’ sempre mezzogiorno”

L’ultima uscita di Antonella Clerici è avvenuta nella sua striscia quotidiana ad “E’ sempre mezzogiorno”, come riportato da Il Fatto Quotidiano, dove il piatto erano le tagliatelle con asparagi e piselli.

Il gioco “Pentola e dispensa” ha visto la concorrente rispondere a domande complesse ma sbagliare quella rispetto alla ricetta e Antonella si è espressa con “no, mi è caduta proprio sui piselli”, attimo di silenzio in studio per poi lasciarsi andare ad una risata. Ha tentato di salvare la faccia con un “vabbè però… beh… scusate…” ma il danno era ormai compiuto.