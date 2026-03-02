Si è da poco conclusa la 76esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto la vittoria di Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì.” C’è già grande attesa per Sanremo 2027, che sarà condotto da Stefano De Martino. Ecco cosa ne pensa Antonella Clerici.

Sanremo 2026, il messaggio di Antonella Clerici

La puntata di oggi di “E’ sempre mezzogiorno” si è aperta con un messaggio da parte di Antonella Clerici per Carlo Conti e per Stefano De Martino. Sanremo 2026 si è appena concluso con la vittoria di Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”. Sull’edizione la Clerici ha voluto fare i complimenti a Conti: “davvero un vero signore che ha portato insomma a casa questo Festival, il suo ultimo Festival almeno per ora. ” Non sono mancati anche i complimenti per il vincitore Sal Da Vinci: “di merita davvero dopo tanta gavetta questo grande successo, a me è piaciuto molto, a noi è sempre piaciuto molto.”

Sanremo 2027, Stefano De Martino alla conduzione: le parole di Antonella Clerici

Il prossimo Festival di Sanremo, quello quindi del 2027, come saprete sarà condotto da Stefano De Martino. Antonella Clerici ha voluto rivolgere alcune parole proprio per il conduttore napoletano: “e tanti complimenti e tanti in bocca al lupo a Stefano De Martino che prenderà il timone così importante del festival 2027 come direttore artistico. E’ giusto questo ricambio generazionale perché quando c’è il talento va riconosciuto e a Stefano va tutto il mio affetto e tutto il nostro appoggio delle nostre trasmissioni, un grande abbraccio e buon lavoro Stefano.” Nelle scorse ore si è parlato anche proprio di Antonella Clerici come co-conduttrice, staremo a vedere!