Stefano De Martino è stato annunciato da Carlo Conti come il futuro conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo che dal 2027 avrà la sua firma. Un passaggio di consegne che certifica il salto di livello fatto dal conduttore napoletano che in Rai gestisce diversi programmi di intrattenimento di grande successo.

Stefano de Martino e Sanremo 2027

La notizia era nell’aria da diverso tempo, l’Ariston ha solo sancito con ufficialità un qualcosa che da molti era dato per scontato. De Martino condurrà il Festival a partire dal prossimo anno.

Non solo conduzione ma anche il ruolo di direttore artistico come successo già per Amadeus e Carlo Conti. Sarà interessante capire che taglio darà allo storico evento e quali artisti sceglierà per la gara.

Ora però De Martino è impegnato con il ritorno dello storico programma STEP (Stasera tutto è possibile) che torna con la nuova stagione su Rai 2.

Il lutto inatteso che lascia tutti sotto shock

Al termine della serata sanremese è arrivata una notizia che ha sconvolto chi lavora indirettamente con Stefano De Martino.

Come riportato da TVZap.it tramite una foto su Instagram che è tornata a circolare, foto che vede De Martino abbracciare Vincenzo Canzanella, storico costumista napoletano, icona di cinema, teatro e tv.

L’uomo è infatti venuto a mancare, l’annuncio è arrivato direttamente dal figlio Davide che gestisce oggi la bottega che ha dato vita ad abiti di scena iconici.

La foto, scattata durante una prova costume, testimonia la vicinanza di De Martino all’uomo e il ringraziamento per quanto fatto durante la sua carriera. Una prova di affetto e stima senza pari.