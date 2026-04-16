Un bambino di 7 anni, precipitato dal balcone in via Leotta a Bari, è stato trovato in arresto cardiaco e trasferito d’urgenza al Policlinico.

Un drammatico episodio di cronaca si è verificato a Bari nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile, quando un bambino di sette anni è precipitato dal balcone di un palazzo nel quartiere San Paolo, facendo scattare un immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Bambino di 7 anni precipita dal settimo piano a Bari

Nella serata di mercoledì 15 aprile si è verificato un grave episodio a Bari, nel quartiere San Paolo, dove un bambino di circa sette anni è precipitato dal balcone di un edificio in via Leotta, traversa di viale Europa, da un’altezza compresa tra il sesto e il settimo piano. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai soccorritori del 118.

Le circostanze dell’accaduto non sono ancora state chiarite: secondo le prime informazioni, il piccolo si sarebbe trovato in casa con la madre al momento della caduta. La donna, sotto shock, è stata ascoltata dagli investigatori, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Bambino di 7 anni precipita dal settimo piano a Bari: condizioni critiche e interventi sanitari

Secondo Bari Viva, il bambino, affetto da disturbo dello spettro autistico, è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Bari. All’arrivo in pronto soccorso sarebbe stato in arresto cardiaco e i medici lo avrebbero trasferito immediatamente in shock room, dove sarebbero state avviate le manovre di rianimazione e l’intubazione. Il piccolo sarebbe stato poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita e successivamente ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni restano gravissime e la prognosi è riservata, mentre la comunità locale segue con apprensione l’evolversi della situazione.