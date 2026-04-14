Un giovane di 24 anni ha perso la vita a Roma dopo essere precipitato dal sesto piano di un palazzo nel quartiere San Giovanni. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è al centro delle indagini dei Carabinieri per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Roma, 24enne precipita dal sesto piano: tragedia nel quartiere San Giovanni

A Roma, nel quartiere San Giovanni, un ragazzo di 24 anni è deceduto dopo essere precipitato dal sesto piano di un palazzo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 13 aprile, intorno alle 17:30, quando è partita una chiamata al numero unico di emergenza 112 che ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i militari della stazione locale dei Carabinieri, seguiti poi dal Nucleo investigativo per effettuare i rilievi tecnici e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Stando alle indiscrezioni di Roma Today, la caduta sarebbe avvenuta dall’interno di un appartamento situato nello stabile, utilizzato anche come studio medico e di proprietà del padre della vittima, un medico di famiglia di 62 anni. L’uomo sarebbe stato presente in casa al momento dei fatti, ma si sarebbe trovato in un’altra stanza e non avrebbe assistito direttamente alla tragedia. L’edificio si trova in una zona centrale e densamente abitata, elemento che ha reso ancora più evidente l’impatto dell’evento tra residenti e passanti.

24enne precipita dal sesto piano: indagini in corso e prime ipotesi

Le verifiche effettuate nell’abitazione non avrebbero evidenziato segni di effrazione, né tracce di violenza o disordine che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone. Per questo motivo, gli inquirenti stanno valutando principalmente l’ipotesi di un gesto volontario. A supporto di questa pista, sarebbero stati rinvenuti alcuni messaggi scritti dal giovane sui suoi dispositivi personali, ritenuti utili per comprendere il contesto della vicenda.

L’area è stata presidiata a lungo dalle forze dell’ordine, mentre la presenza di ambulanze e pattuglie ha attirato l’attenzione dei residenti, profondamente scossi dall’accaduto. Gli investigatori continuano comunque a raccogliere testimonianze e a ricostruire le ultime ore di vita del 24enne, con l’obiettivo di definire con precisione ogni dettaglio della tragedia.