E' accaduto ieri sera, venerdì 10 aprile 2026, intorno alle ore 23.00: l'uomo è in gravissime condizioni.

Dramma a Genova, dove un uomo è precipitato dalla finestra di casa sua facendo un volo di circa sette metri. E’ successo nella tarda serata di ieri, venerdì 10 aprile.

Dramma a Genova: 40enne precipita dalla finestra e fa un volo di sette metri

Dramma nella tarda serata di ieri, venerdì 10 aprile 2026,a Oregina (Genova), dove un uomo di circa 40 anni è precipitato dalla finestra della sua abitazione in via Saporiti, facendo un volo di circa sette metri.

Subito sono arrivati i soccorsi del 118, con l’automedica Golf 4 e le ambulanze della Croce Blu di Castelletto e della Misericordia, insieme agli agenti della polizia di Stato, questi ultimi al fine di capire cosa sia successo, come mai l’uomo sia caduto dalla finestra.

Dramma a Genova, 40enne precipita dalla finestra: le ipotesi

Come visto nella tarda serata di ieri un uomo di circa 40 anni è precipitato dalla finestra della sua abitazione a Oregina, nel Genovese, facendo un volo di circa sette metri. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di San Martino, in gravi condizioni. Gli agenti della Polizia stanno indagando per capire cosa sia successo, secondo le prime ipotesi pare si sia trattato di un incidente.