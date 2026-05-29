Ieri, 28 maggio 2026, si è verificato un terribile incidente ai Castelli Romani, dove un auto ha travolto un toro che ha improvvisamente attraversato la strada. I dettagli.

Castello Romani, auto finisce contro un toro: la dinamica del terribile incidente

Un enorme toro selvatico è sbucato improvvisamente, ieri nella notte, sulla via del Laghi ai Castelli Romani e, attraversando la strada, ha causato un gravissimo incidente stradale in quanto un’ auto lo ha centrato in pieno.

L’incidente, per l’esattezza, è avvenuto al confine tra Nemi, Rocca di Papa e Velletri. Sul posto sono giunti i soccorsi e gli operatori dell’Asl.

Castello Romani, auto finisce contro un toro: morto l’animale

Come visto nella notte un toro ha attraversato improvvisamente la carreggiata venendo così travolto da un’auto in transito.

Per l’animale non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Asl che hanno recuperato la carcassa e messo in sicurezza la zona. Stando a quanto detto dal sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, il toro in questione era uno di quelli che si aggirano liberamente sulle strade del Parco Regionale dei Castelli Romani insieme anche alla sempre più invasiva presenza di cinghiali.