Bimbo di circa un anno e mezzo precipita dal secondo piano nel quartiere Pilastro di Bologna: è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale.

Un grave episodio ha scosso il quartiere Pilastro di Bologna, dove un bimbo di circa un anno e mezzo è caduto dal secondo piano di un’abitazione. Il piccolo si trova ora ricoverato in condizioni critiche, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Caduta dal secondo piano al Pilastro: il bambino in condizioni critiche

Nel pomeriggio del 9 aprile, intorno alle 17, un bambino di circa un anno e mezzo è precipitato da una finestra al secondo piano di un appartamento situato in via Ada Negri, al civico 17, nel quartiere Pilastro di Bologna. Per circostanze ancora in fase di accertamento, il piccolo sarebbe caduto dall’abitazione finendo nel cortile sottostante, un’area in cemento adibita a passaggio tra garage e strada di accesso.

L’impatto con il suolo è stato particolarmente violento.

Il bambino è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasporto urgente all’Ospedale Maggiore Bologna in codice 3. È stato ricoverato in rianimazione, in condizioni gravissime, con prognosi riservata e in coma farmacologico. Fin dai primi momenti i medici hanno valutato la situazione come estremamente critica.

Bologna, bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano: le sue condizioni

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le pattuglie delle Volanti della polizia, insieme agli agenti della Scientifica per effettuare i rilievi. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, incaricata di ricostruire con precisione la dinamica della caduta e verificare ogni dettaglio utile a chiarire l’episodio.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un tragico incidente domestico, anche se restano numerosi elementi da definire: non è chiaro se il bambino si trovasse da solo o con un familiare e se stesse giocando nei pressi della finestra. Per gli accertamenti sui genitori, di origine pakistana, è stato richiesto l’intervento di un interprete.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità del Pilastro. Il presidente del quartiere San Donato-San Vitale, Andrea Serra, ha espresso vicinanza alla famiglia, ricordando anche un precedente simile avvenuto nella zona e auspicando la guarigione del piccolo.