Un incidente domestico a Castellucchio ha visto protagonista un bimbo di quattro anni, precipitato per circa quattro metri da una finestra del primo piano. Nonostante il grande spavento, il piccolo è rimasto cosciente e illeso, mentre i soccorsi, intervenuti tempestivamente con l’elisoccorso, lo hanno trasferito all’ospedale per precauzione.

Paura a Castellucchio: bimbo di 4 anni precipita da una finestra

Ieri mattina, lunedì 16 marzo, intorno alle 10, un bambino di quattro anni è precipitato da una finestra al primo piano di un’abitazione lungo la strada provinciale 10, nella zona tra Castellucchio e Ospitaletto, in provincia di Mantova. Secondo le prime ricostruzioni della Gazzetta di Mantova, il piccolo, sfuggito per un attimo alla sorveglianza della madre, si sarebbe arrampicato sul davanzale della finestra e, nel tentativo di guardare fuori, avrebbe perso l’equilibrio cadendo per un’altezza stimata tra i tre e i quattro metri.

Paura a Castellucchio, bimbo di 4 anni precipita da una finestra: le sue condizioni

L’allarme è stato immediato: la madre ha chiamato il 112 mentre i presenti nel circolo privato adiacente — luogo di ritrovo abituale per partite di carte o biliardo — si sono avvicinati per prestare aiuto. Per alcuni istanti si è temuto il peggio, ma fortunatamente il bambino è sempre rimasto cosciente e vigile nonostante la caduta, senza riportare ferite gravi. I soccorritori sono intervenuti con tempestività, arrivando sul posto con il personale sanitario e l’elicottero dell’AREU decollato da Brescia, predisponendo il trasferimento d’urgenza del piccolo agli Spedali Civili della città.