Cornegliano: mamma e neonato precipitano in un tombino, è denuncia

Qualche giorno fa a Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, una neomamma con il bimbo nato da poco sono caduti in un tombino. E’ scattata la denuncia. I dettagli.

Cornegliano, mamma con neonato precipitano in un tombino

Alla Muzza di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, una mamma con il suo neonato è caduta in un tombino che era stato lasciato aperto lungo il marciapiede.

In paese si stavano infatti svolgendo alcuni lavori ai sottoservizi di rete, come si legge su Il Cittadino di Lodi. Il piccolo fortunatamente è rimasto illeso mentre la madre ha riportato delle ferite, rendendo quindi necessario l’intervento dei soccorritori. La donna si è tagliata e le hanno dovuto dare dei punti sulla gamba. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto.

