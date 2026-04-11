A poche ore dalla notizia del decesso del bimbo di 15 mesi precipitato dalla finestra di casa al Pilastro, Bologna, arriva la notizia di un altro episodio simile avvenuto, questa volta, nel cuore del comune di Civita Castellana in provincia di Viterbo. Un bimbo di due anni, caduto dal secondo piano di un’abitazione nel centro storico: il piccolo è stato soccorso con la massima urgenza.

Gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Bimbo di due anni precipita dal secondo piano: soccorso d’urgenza

Sono ore di ansia e disperazione a Civita Castellana, comune della provincia di Viterbo, a seguito della caduta, dal secondo piano di un edificio nel centro storico, di un bimbo di soli due anni. Il piccolo è precipitato intorno alle 15 di sabato 11 aprile in via Di Corte, come riportato da Leggo.

Non sono chiare al momento le cause dell’incidente: il bimbo sarebbe caduto da una finestra dell’abitazione nella quale vive insieme ai suoi genitori.

Allertati, sono giunti in loco i sanitari in codice rosso: al loro arrivo, stando a quanto testimoniato da alcune persone presenti, il bimbo piangeva ed era dunque cosciente. Inizialmente questo ha fatto sperare che le sue condizioni non fossero gravi: ne è stato in ogni caso disposto il trasferimento in eliambulanza al Policlinico Gemelli per poterlo ricoverare con la massima orgenza. Al momento il bambino, di origine marocchina, si trova ricoverato in terapia intensiva: sarebbe stato intubato e ventilato meccanicamente in sedazione farmacologica. I medici hanno effettuato una fitta serie di accertamenti dai quali sarebbe emerso che nella caduta il bimbo avrebbe riportato un trauma cranico importante. Nel frattempo le autorità stanno cercando di fare chiarezza sull’episodio per chiarire chi ci fosse in casa al momento dell’incidente e cosa possa essere successo nel dettaglio.