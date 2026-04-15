Niccolò Centioni: peso perso, royalties e il sì immediato per I Cesaroni

Niccolò Centioni svela i sacrifici fisici per tornare in I Cesaroni, il ruolo delle entrate da repliche e il percorso professionale fra doppiaggio e reality

Il ritorno de I Cesaroni ha riacceso l’interesse per i protagonisti storici e per chi, come Niccolò Centioni, è tornato a interpretare un personaggio amatissimo. In un’intervista rilasciata a FanPage l’attore ha raccontato non solo l’emozione di rimettersi nei panni di Rudi, ma anche le scelte pratiche imposte dalla produzione prima delle riprese, dalla forma fisica alla sostenibilità economica.

Questo articolo ricostruisce i passaggi principali del suo racconto, mettendo in luce aspetti spesso poco considerati dal pubblico.

La preparazione fisica: il peso della continuità

Per motivi di coerenza visiva e necessità sceniche la produzione ha chiesto ai protagonisti di seguire regimi alimentari mirati: Claudio Amendola, Matteo Branciamore e Niccolò Centioni hanno intrapreso un percorso per ritrovare una forma omogenea.

Centioni ammette di aver perso circa dieci chili: un cambiamento che ha inciso sul suo aspetto e sulla percezione di sé. Dietro questa scelta c’è l’idea di preservare la riconoscibilità dei personaggi, ma anche la volontà di rispettare l’aspettativa di un pubblico che chiedeva continuità. Sul tema della dieta l’attore è schietto: dopo le riprese si è concesso una netta ripresa dei piaceri alimentari.

Il regime e i risultati

Il piano alimentare, spiegato come un mix di rinunce e controllo, ha avuto un impatto sia sul piano professionale sia su quello personale: la necessità di uniformare l’immagine dei personaggi ha richiesto disciplina. Dieta e allenamento sono stati gestiti in funzione delle scene, con l’obiettivo di mantenere la memoria visiva consolidata della serie. Centioni definisce il cambiamento evidente: chi lo vede ora nota una persona diversa rispetto al passato, ma lui sottolinea che si è trattato di una scelta legata al progetto e non a un percorso permanente.

Il sì immediato e la carriera dopo la prima ondata di successo

Quando è arrivata la proposta per il ritorno in tv, Centioni non ha esitato: «ho detto di sì in un attimo», racconta, ribadendo il valore affettivo e professionale della serie nella sua vita. Dopo la sesta stagione si era trovato a fare esperienze lontane dallo schermo: dal lavoro come lavapiatti a Londra al trasferimento a Roma per il doppiaggio. Tuttavia la presenza di entrate da diritti e dalle repliche ha rappresentato una rete di sicurezza che gli ha permesso di pianificare i passi successivi con più tranquillità.

Tra opportunità mancate e partecipazioni a reality

Centioni ha spiegato di aver cercato spesso nuove occasioni televisive, candidandosi anche a format come Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, senza però essere selezionato da Mediaset. La Rai, invece, gli aveva offerto spazi in passato: nel 2013 ha partecipato a Pechino Express e due anni dopo è stato nella squadra di Notti Sul Ghiaccio. Queste esperienze mostrano un percorso di adattamento professionale tra fiction, reality e doppiaggio.

Economia del mestiere e il ruolo delle royalties

Un tema ricorrente nell’intervista è la gestione delle entrate: Centioni evidenzia come nel mestiere dell’attore possano arrivare somme consistenti in una sola volta, seguite da periodi di magra. Per questo motivo sottolinea l’importanza delle entrate fisse legate ai diritti d’immagine e alle repliche, che gli hanno garantito una stabilità economica indispensabile per affrontare momenti di transizione professionale. Racconta anche di aver vissuto momenti di spese giovanili e di non nutrire rimpianti per aver vissuto intensamente quegli anni.

Il contesto dei Cesaroni: evoluzioni del quartiere e ricordi sul set

Il ritorno della serie ha portato con sé scelte narrative e scenografiche che riflettono la trasformazione della Garbatella: la storica bottiglieria è diventata un ristorante, simbolo del cambiamento del quartiere ma anche di un’attitudine a mantenere il cuore della storia. Claudio Amendola, protagonista e regista, ha parlato di una volontà forte di restituire l’anima della famiglia Cesaroni, pur aggiornando alcuni elementi. Il ricordo dell’attore Antonello Fassari, scomparso nell’aprile 2026, è stato presente sul set come un filo emotivo che ha accompagnato il lavoro di tutta la troupe.

In conclusione, il racconto di Niccolò Centioni unisce nostalgia, scelte concrete e pragmatismo professionale: la perdita di peso necessaria per il personaggio, il valore delle royalties e la disponibilità a tornare a una serie che gli ha dato molto sono i fili che collegano passato e presente di un attore che ha saputo reinventarsi senza dimenticare le proprie radici.