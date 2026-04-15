Sanità: Cossolo (Federfarma), ‘intelligenza artificiale opportunità per farmacisti e ricerca’

“Abbiamo una grande opportunità che è l’intelligenza artificiale, utile sia per il lavoro professionale del farmacista, dando risposte su diversi temi senza richiedere l’intervento dell’uomo, velocizzando le informazioni e garantendo organizzazione, sia per dare impulso alla ricerca standardizzando procedure oggi più lente a causa dell’intervento umano”. Lo sostiene Marco Cossolo, presidente Federfarma, durante il convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.
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