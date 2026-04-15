Home > Video > Sanità: Cossolo (Federfarma), ‘intelligenza artificiale opportunità per f...

Sanità: Cossolo (Federfarma), ‘intelligenza artificiale opportunità per farmacisti e ricerca’

sanita cossolo federfarma intelligenza artificiale opportunita per farmacisti e ricerca 2

"Abbiamo una grande opportunità che è l’intelligenza artificiale, utile sia per il lavoro professionale del farmacista, dando risposte su diversi temi senza richiedere l’intervento dell’uomo, velocizzando le informazioni e garantendo organizzazione, sia per dare impulso alla ricerca standard...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

“Abbiamo una grande opportunità che è l’intelligenza artificiale, utile sia per il lavoro professionale del farmacista, dando risposte su diversi temi senza richiedere l’intervento dell’uomo, velocizzando le informazioni e garantendo organizzazione, sia per dare impulso alla ricerca standardizzando procedure oggi più lente a causa dell’intervento umano”. Lo sostiene Marco Cossolo, presidente Federfarma, durante il convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=2f2F4G6EUsA