Sanità: Zagaria (Egualia), 'sostenibilità in ssn investendo su aziende che creano risparmi'

"La sostenibilità nel sistema sanitario nazionale si ottiene investendo e sostenendo aziende che provocano risparmi. Noi portiamo avanti battaglie come l'eliminazione di sistemi distorsivi come il payback e siamo sponsor dell'iniziativa per adottare modelli di gara che siano più sostenibili rispet...

“La sostenibilità nel sistema sanitario nazionale si ottiene investendo e sostenendo aziende che provocano risparmi. Noi portiamo avanti battaglie come l’eliminazione di sistemi distorsivi come il payback e siamo sponsor dell’iniziativa per adottare modelli di gara che siano più sostenibili rispetto a quelli attuali”. Sono le parole di Riccardo Zagaria, presidente Egualia, intervenendo a Roma al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’.

https://www.youtube.com/watch?v=iy2V3C608N0