È bastato un video di pochi secondi per scatenare una tempesta attorno al Grande Fratello Vip, trasformando un frammento sfuggito alla diretta in un vero caso mediatico. Nelle ultime ore i social si sono riempiti di accuse, richieste di chiarimento, commenti divisi tra indignazione e sospetto, mentre alcuni concorrenti della Casa si ritrovano improvvisamente al centro di una polemica che si fa sempre più delicata e sempre più incandescente.

Come si legge sul portale Caffeinamagazine, a rendere il clima ancora più teso è l’intervento della sorella di Lucia Ilardo, nota su TikTok come Bad Barbie, che ha scelto di esporsi con dichiarazioni durissime. Nel suo sfogo, rivolto direttamente alla produzione e al pubblico, ha chiamato in causa Renato Biancardi, Blu Barbara Prezia e Nicolò Brigante, accusandoli apertamente di comportamenti “inaccettabili” e di un presunto piano ai danni della concorrente.

Grande Fratello, la richiesta di chiarezza

Secondo il racconto fornito, quanto accaduto non sarebbe affatto una semplice dinamica televisiva, ma un episodio che, a suo parere, travalica di molto i confini. “In questo video si capisce palesemente, perché non sono nemmeno tanto furbi da esprimersi in codice. C’è Renato che dice che vuole appartarsi con Lucia e poi mandarla a quel paese, con tanto di commento orrendo da parte di una donna, sottolineo una donna, perché da un uomo posso anche aspettarmela una cosa così schifosa, ma da parte di una donna no. Da una ragazza, da Blu, mi fa schifo che venga detto, ‘falla ubriacare e poi prendila a calci‘”. Intanto, il video continua a circolare ovunque: un frammento in cui Renato si piega verso Blu, le sussurra qualcosa all’orecchio e ottiene in risposta una risata e la parola “ubriaca”, accompagnata da un gesto che simula un calcio. Le immagini, prive di audio chiaro, si prestano a interpretazioni opposte, alimentando da un lato una richiesta di intervento — “serve l’espulsione” — e dall’altro un fronte più prudente in attesa di verifiche.

Verso la diretta e l’attesa dopo la richiesta di espulsione al Grande Fratello

Nel frattempo, la sorella di Lucia è tornata a parlare, raccontando quella che, secondo lei, sarebbe solo la punta dell’iceberg. “Questo non è un concetto di violenza? Cosa cavolo vuol dire ‘falla ubriacare, la seduci e poi la mandi a quel paese e la prendi a calci’?”. Il suo timore riguarda anche l’impatto su chi guarda: “Un ragazzino che legge queste cose, cosa deve capire? Che si fa così? Questo è l’esempio che questa ragazza vuole dare al mondo dei social e della televisione? Qui stiamo parlando di violenza, per me è bullismo, questa roba è inconcepibile”. Il suo sfogo si chiude con un’ammissione di sconforto: “Io adesso vorrei parlare con mia sorella e dirle ‘lascia stare queste persone, esci da questa casa, non giocare’. Sono scioccata, sono sconvolta”. Ora l’attenzione del pubblico è rivolta alla prossima diretta, dove il programma potrebbe finalmente prendere posizione. Tutto ruota intorno a un punto ancora oscuro: cosa è stato realmente detto da Renato in quel breve scambio non udibile? La natura di quelle parole potrebbe cambiare radicalmente il quadro della vicenda.