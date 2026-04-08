Il Grande Fratello VIP 2026 ha già visto episodi che hanno fatto parlare il pubblico e gli addetti ai lavori come ci si aspetta da programmi di questo tipo ma dopo tutto lo show emergono dubbi importanti relativi alla sua effettiva durata che stavolta potrebbe far registrare un record in negativo.

GF VIP 2026 ascolti in calo, il pubblico si defila

Il Grande Fratello VIP nel mese di marzo ha registrato per diverse puntate dati in flessione portando molti esperti ed analisti a far credere che vi potesse essere una chiusura anticipata del programma per mancanza di pubblico.

Un comportamento simile era già avvenuto con programmi come “The Couple” e “La Talpa” che sono stati chiusi anticipatamente per mancanza di pubblico.

La stessa fine sarebbe toccata al GF VIP che è uno dei prodotti di punta del Biscione.

Difatti l’attesa ha ripagato con le prime puntate di aprile che hanno fatto risalire i dati Auditel, avvicinando e superando quota 2 milioni di telespettatori e con uno share superiore al 17%.

Quando finisce il Grande Fratello VIP 2026

La ripresa degli ascolti, ma soprattutto le interazioni social, sempre elevate, creano un engagement che non può essere interrotto in anticipo, anzi deve essere prolungato.

Ecco quindi che vi è la nuova data di fine trasmissioni: il 5 maggio, come riportato da CaffeinaMagazine.it ovvero una settimana dopo la chiusura precedentemente fissata a dimostrazione che il format continua a tirare e che il pubblico adora i concorrenti.

Un passo positivo da parte di Mediaset che riconosce i propri prodotti di punta e li sostiene nel miglior modo possibile.