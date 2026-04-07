Questa sera, martedì 7 aprile 2026, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi alla conduzione. Vediamo chi, secondo i sondaggi, rischia di dover abbandonare la casa.

Grande Fratello Vip: i nominati a rischio eliminazione 7 aprile 2026

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, vi aspettano questa sera, in prima serata su Canale 5, per una nuova puntata che determinerà una nuova eliminazione. Ma, chi c’è in nomination? La sfida è tra tre nomi caldi, ovvero Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry. Chi di loro rischia di più? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Sondaggi GF Vip: chi rischia di uscire dalla Casa questa sera?

Questa sera uno tra Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Sono loro infatti i tre concorrenti in nomination, col televoto che determinerà chi uscirà. Ma, cosa dicono i sondaggi? Prendiamo come riferimento quelli del Forum del Grande Fratello, che vede Antonella Elia con il 49,37% dei voti, seguita da Ibiza Altea con il 28,24 % e da Marco Berry con il 22,48% e che quindi sarebbe colui che rischia maggiormente l’eliminazione. Sarà davvero così? Ancora poche ore per scoprirlo.