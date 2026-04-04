Amicizia al capolinea tra Paola Caruso e Antonella Elia? Ciò che è accaduto ieri nella casa del Grande Fratello Vip fa pensare proprio di sì. I dettagli.

Grande Fratello Vip 2026: Paola Caruso furiosa con Antonella Elia

Sembravano molto unite all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma ecco che qualcosa sembra essersi spezzato tra Paola Caruso e Antonella Elia, protagoniste di una lite nel corso della diretta di ieri sera. Ma, cosa è successo esattamente? Il tutto è cominciato quando la showgirl ha difeso Francesca Manzini dalle accuse della ex Bonas di “Avanti un altro”, la quale è convinta che l’imitatrice e Todaro si siano messi d’accordo per arrivare alla finale del reality show. Secondo la Caruso l’amicizia tra il ballerino e la Manzini è finta. L’Elia ha tentato di calmare Paola ma il tutto è precipitato, con le due donne che si sono autonominate.

GF Vip 2026, è scontro tra Paola Caruso e Antonella Elia: “Ti tiro un ceffone!”

Come detto Paola Caruso ha nominato Antonella Elia, la quale ha nominato la ex Bonas la quale ha poi detto (sbagliando la coniugazione del verbo): se avrei potuto votare avrei votato Francesca”. L’Elia l’ha corretta (“Avessi“), e da qui è scoppiata la lite furiosa, con la Caruso: “Sì, sono ignorante. Ma tu sei una viscida schifosa“. Antonella Elia ha subito reagito: “Ma come ti permetto? Ti tiro un ceffone, torna al tuo posto!”. A questo punto l’ex Bonas: “Dammelo, sono qua. E io sarei aggressiva? Mi hai detto che sono ignorante, che sono maleducata. Tiramelo, sono qua.” A questo punto è intervenuta Ilary Blasi a calmare gli animi. Tensione sempre più alle stelle nella casa, riusciranno a chiarirsi le due (ex) amiche?