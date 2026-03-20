Paola Caruso svela il motivo per cui ha detto sì al GF VIP 2026 come concorrente e la finale come obiettivo massimo da raggiungere.

Tra le concorrenti del GF VIP 2026 figura anche Paola Caruso, la showgirl ha svelato il perché della sua partecipazione al reality show in diretta tv con le telecamere che la riprendevano e la reazione delle altre partecipanti è stata davvero shoccante e preoccupata vista la serietà della motivazione.

La verità svelata in diretta tv

Il GF VIP si sa è l’unico programma o quantomeno uno dei pochi nel panorama dei reality televisivi dove le telecamere sono accese 24 ore su 24 riprendendo tutti i discorsi che gli ospiti fanno tra di loro.

Anche per questo motivo i fans cercano di apprendere quante più notizie sui concorrenti per poi farne oggetto di discussione sui social, d’altronde il GF è il tema più dibattuto dal pubblico su X e su altre piattaforme.

Spesso sovente il pubblico ne coglie la vena ironica e crea battute o meme sui personaggi televisivi che vi partecipano ma sa anche scindere quando un discorso è puramente show da quando invece tratta temi seri.

Paola Caruso, il motivo per cui è concorrente al GF VIP

Paola Caruso è tra le partecipanti di questa edizione del GF VIP e parlando con altre concorrenti non si è fatta alcun problema a spiegare perché ha deciso di accettare la proposta di Mediaset di averla come concorrente.

“A maggio devo portarlo in America di nuovo ad operarlo. Per questo devo stare qui. Devo lavorare. Devo guadagnare. Sono sola in tutto questo, il padre neanche telefona”. Questo il commento della Caruso riportato dal sito specializzato Biccy.it

Assieme a Paola Caruso vi erano Antonella Elia e Alessandra Mussolini, entrambe hanno voluto capire chi fosse la persona da operare e lei ha svelato che si tratta di suo figlio Michele.

Il piccolo infatti ha subito una lesione del nervo sciatico dopo una puntura effettuatagli da un medico quando si trovava in Egitto. Da quel momento è paralizzato e le cure sono molto costose.

Appresa la notizia le altre due concorrenti hanno giustamente chiesto dove fosse il padre e lei ha svelato che l’uomo l’ha bloccata ovunque e l’unico strumento di contatto è l’avvocato. Trovandosi sola a gesitre la situazione.

La motivazione di Paola è grandissima e la speranza di tutti è che possa andare più avanti possibile così da garantire un futuro per quanto possibile positivo per suo figlio malato.