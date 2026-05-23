Alessandra Mussolini continua ad essere al centro del gossip mediatico italiano dopo la vittoria all’edizione 2026 del Grande Fratello VIP un successo che oltre a garantirle un brillante futuro lavorativo ha fatto parlare non solo in Italia ma anche all’estero in un modo abbastanza discutibile.

La concorrente che ha digerito di meno, un nome a sorpresa

Alessandra Mussolini intervista da una rivista specializzata ha commentato la sua esperienza dentro la casa più spiata d’Italia ed ha compiuto un’analisi approfondita dei rivali incontrati.

Il suo nome è stato tanto citato dopo la finale da Antonella Elia che l’ha definita una gallina ma a sorpresa la rivale più antipatica per la vincitrice è Adriana Volpe – “L’ho digerita meno” ha dichiarato Mussolini svelando come non abbia apprezzato determinate dinamiche di gioco e vita vissuta.

Sui commenti arrivati dall’estero non vi ha dato troppo peso – “resto nel mood GF sto leggendo poco” – i messaggi l’hanno etichettata come “La nipote del Duce” e per lei non è stato considerato offensivo.

Per la medaglia d’argento arriva il nome sorprendente

Durante l’intervista effettuata per la rivista SuperguidaTV e riportata da Biccy.it Alessandra Mussolini ha anche parlato del suo podio ideale nella finale del GF VIP.

Il nome a cui avrebbe assegnato la medaglia d’argento è quello di Francesca Manzini, ricorda le litigate memorabili e il loro riappacificarsi, dopo il GF si sono scambiate dei messaggi, per la vincitrice la sua presenza nel reality è stata giudicata importante.

Ora per Alessandra Mussolini un po’ di relax in attesa di vederla impegnata in qualche programma tv dato che sicuramente le offerte lavorative dopo il trionfo non tarderanno certamente ad arrivare.