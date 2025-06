Laura Maddaloni e The Couple: la chiusura anticipata pari a una finale persa

Laura Maddaloni svela come ha vissuto da dentro la brusca interruzione del reality condotto da Ilary Blasi.

Laura Maddaloni è stata tra le concorrenti del reality The Couple che è stato interrotto anticipatamente causa un flop di ascolti che è stato costante durante le varie puntate che sono andate in onda. La sportiva ha voluto raccontare come ha vissuto quei momenti decisivi quando è arrivato il comunicato.

The Couple: la chiusura anticipa indice di flop

The Couple

ha chiuso anticipatamente i battenti dopo sole 3 puntate perchè oggettivamente in termini di ascolti il programma è stato davvero deludente.

Come riporta Fanpage.it il calo di share è stato dal 18% della prima puntata al 7% della terza che è stata chiusa in diretta lasciando basiti i telespettatori che stavano assistendo.

Chiudendo così in anticipo nessuno dei concorrenti è riuscito a portare a casa il montepremi di un milione di euro che è stato invece donato in beneficienza.

“Pari ad una finale persa”

Laura Maddaloni sulle pagine del sito Fanpage.it ha voluto ripercorrere quei momenti che hanno portato alla fine dell’avventura.

“Quando me l’hanno comunicato penso di aver avuto una reazione simile ad una finale persa. Solo ripercorrendo sono riuscita a riprendermi. Sono riuscita a dare tanto al pubblico a casa e quando sono uscita ne ho avuto riscontro.

Maddaloni è quindi rimasta scottata dalla fine improvvisa ma ha saputo incassare la scelta di Canale 5. Sempre parlando di reality ha ammesso di poter eventualmente ipotizzare di entrare nella casa del Grande Fratello in futuro.