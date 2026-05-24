Lite furiosa tra Paola Caruso, Francesco Chiofalo e Federico Fashion Style a The 50. Il nuovo reality show di Prime Video è iniziato con il botto. I concorrenti si sono già scatenati.

The 50: scoppia la lite tra Paola Caruso, Federico Fashion Style e Francesco Chiofalo

Paola Caruso, Federico Fashion Style e Francesco Chiofalo sono stati i protagonisti di una lite furiosa a The 50, nuovo reality di Prime Video.

Dopo l’arrivo dell’ex gieffina, il famoso hairstylisti ha iniziato a parlare di lei alle sue spalle, accusandola di aver detto gravi falsità sul suo lavoro. “Lei è tutta stupida. Mi ha bloccato sul cellulare, ha detto che le ho rovinato i capelli, ha detto cose orrende, ma non c’è nulla di vero” ha dichiarato Federico Fashion Style.

“Lei è perfida. Già che le rivolgo parola è una miracolata, perché dopo tutto quello che ho subito, quello che mi ha fatto, non le dovrei rivolgere parola. Mi ha attaccato, ha detto che le ho bruciato i capelli, si è inventata le peggio cose contro di me. Lei è diventata famosa per ridacchiare in tv.

” ha aggiunto.

Intanto, i concorrenti sono stati dividi in tre squadre e Paola Caruso ha suggerito ai compagni di votare Chiofalo. “Che lui sia un bugiardo lo sappiamo tutti” ha dichiarato. Francesco e Federico sono finiti in nomination ma si sono salvati, così l’hairstylist si è di nuovo sfogato. “Lei voleva fare fuori me e Chiofalo, è una falsa. Sarà il primo nome che farò quando dovrò nominare qualcuno” ha dichiarato, per poi incitare Chiofalo e altri concorrenti a votarla. “Bisogna attaccarla” ha dichiarato.

The 50: Paola Caruso in lacrime dopo la lite

Federico Fashion Style ha poi voluto un confronto con Paola Caruso, chiedendole una spiegazione per la nomination. “Non ho voglia di parlare con te” le ha risposto la donna. “Ringrazia il cielo che ti ho detto ‘ciao’, dopo tutto quello che mi hai fatto. Non mi devi dire cavolate e non prendermi in giro. Non farmi le scenette” ha risposto l’hairstylist. Paola Caruso a quel punto ha dichiarato di aver nominato solo Chiofalo, perché lo ritiene un bugiardo. “Non ti può vedere nessuno, te lo assicuro. Appena andrai in nomination uscirai” è intervenuto il diretto interessato.

“Tesoro io ho anche un altro lavoro, è un gioco questo, non me ne frega nulla” ha risposto Paola Caruso. “E perché continui a fare programmi se hai un altro lavoro? Sei una mamma, stai a casa” è stata la risposta di Chiofalo. A quel punto la concorrente si è sentita toccata in un punto debole, tanto da scoppiare in lacrime. “Faccio i programmi perché mi servono i soldi per mio figlio! Non mi toccare mio figlio che ti spacco la faccia. Mio figlio tienilo fuori, cattivo. Stai zitto! Con me avete chiuso. Viscido, schifoso” ha urlato.