Ci siamo, da oggi è finalmente disponibile in streaming su Prime Video il reality show “The Traitors Italia” con Alessia Marcuzzi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come funziona.

The Traitors Italia, da oggi su Prime Video: il cast

“Fidarsi è bene non fidarsi è The Traitors italia”: è questo il motto del reality show che oggi, giovedì 30 ottobre 2025, debutta su Prime Video con i primi 4 episodi (su 6 in totale).

Il reality, presente in oltre 30 Paesi, ha ottenuto un grandissimo successo, specialmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Alla conduzione abbiamo Alessia Marcuzzi, con 14 concorrenti famosi, ovvero Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mirasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. “The Traitors Italia” è un reality show psicologico ma, come funziona? Scopriamolo insieme.

The Traitors Italia, da oggi su Prime Video: come funziona?

Da oggi sono disponibili su Prime Video i primi 4 episodi di “The Traitors Italia”, il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Gli ultimi 2 episodi saranno disponibili il 6 novembre. Ma, come funziona questo reality? Innanzitutto è stato girato in Trentino, in due castelli della Val di Non e punta sulla sfida tra leali e traditori. Tutti vivono nel castello e ci si sfida in un gioco di squadra con lo scopo di portare a termine delle missioni e accumulare denaro. Tra di loro però si nascondono dei traditori, che cercheranno di ingannare e manipolare gli altri per ottenere la vittoria. I concorrenti leali devono quindi cercare di smascherare i traditori ed eliminarli. Alla fine se almeno un traditore arriverà alla fine senza essere smascherato vincerà il montepremi, se invece tutti i traditori verranno scoperti, il montepremi sarà diviso tra i leali.