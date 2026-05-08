Tre giorni di cessate il fuoco e mille contro mille: cosa prevede l'intesa mediata dagli Stati Uniti

Un cessate il fuoco temporaneo dal 9 all'11 maggio e uno scambio di prigionieri 1.000 a 1.000, mediati dagli Stati Uniti: le posizioni di Trump, Zelensky e Mosca e le incognite sul rispetto degli impegni

La disputa armata tra Russia e Ucraina ha visto un nuovo sviluppo diplomatico con l’annuncio di una tregua di tre giorni dal 9 al 11 maggio e di un scambio di prigionieri nella formula di mille contro mille. L’intesa è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni di figure di primo piano: il presidente statunitense ha rivendicato il ruolo di mediatore, mentre il leader ucraino ha confermato l’accordo e chiesto garanzie sul suo rispetto.

In questo contesto, è stato anche emesso un ordine per escludere la Piazza Rossa da operazioni militari durante la parata celebrativa, una misura delineata come parte delle garanzie umanitarie.

Contenuti dell’intesa e ruoli dei protagonisti

Secondo le comunicazioni ufficiali, l’accordo prevede un cessate il fuoco nelle giornate indicate e uno scambio reciproco di detenuti nella proporzione di 1.000 a 1.000.

Il presidente ucraino ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti e il suo team per l’impegno diplomatico, sottolineando però che Kiev si aspetta che Washington faccia da garante perché la Russia rispetti i patti. Dall’altra parte, il leader statunitense ha affermato di aver contattato personalmente sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky per ottenere l’adesione al cessate il fuoco, presentando l’intesa come possibile passo verso la fine del conflitto.

Le garanzie e le condizioni pratiche

Nel decreto pubblicato dalla presidenza ucraina si specifica che, per finalità umanitarie connesse ai negoziati dell’8 maggio 2026, la Piazza Rossa sarebbe esclusa dall’uso di armi ucraine durante la parata del 9 maggio, a partire dalle ore 10 ora di Kiev. Tale misura è stata presentata come parte delle concessioni reciproche richieste per rendere praticabile lo scambio di prigionieri. Kiev ha anche incaricato i propri team di preparare rapidamente la logistica necessaria per il trasferimento dei detenuti, insistendo sulla necessità che gli alleati internazionali vigilino sull’osservanza degli impegni.

Prima reazione sul terreno: accuse incrociate e sospetti

Nonostante l’intesa, le tensioni sul campo sono rimaste alte e sono arrivate accuse contrapposte riguardo al rispetto del cessate il fuoco. Le autorità ucraine hanno sostenuto che la Russia non ha rispettato nemmeno simbolicamente la pausa, denunciando nuovi attacchi e il lancio di droni. Mosca, dal canto suo, ha parlato di risposte simmetriche alle presunte violazioni ucraine e ha affermato di aver intercettato numerosi velivoli senza pilota lungo il proprio territorio. Queste versioni opposte complicano l’attuazione pratica del cessate il fuoco e alimentano il timore che la tregua resti fragile.

Impatto sulla parata e sulla sicurezza regionale

La parata del 9 maggio ha catalizzato particolare attenzione: da Kiev è arrivato l’invito rivolto agli ospiti stranieri a valutare la partecipazione per motivi di sicurezza, mentre Mosca ha denunciato la possibilità di minacce terroristiche. Il ministero degli Esteri russo ha reagito con avvertimenti severi, prospettando ritorsioni in caso di attacchi alla cerimonia. In questo quadro, la decisione di escludere la Piazza Rossa dal piano operativo ucraino è stata presentata come una misura per ridurre la probabilità di incidenti su scala simbolica.

Prospettive diplomatiche e prossimi passaggi

L’intesa è vista da alcuni come un primo risultato della rinnovata mediazione americana, ma molti osservatori restano cauti. Kiev ha annunciato possibili visite di delegazioni statunitensi e ha menzionato il ruolo dei negoziatori ucraini impegnati negli Stati Uniti, mentre figure politiche internazionali hanno espresso la disponibilità a promuovere un dialogo più ampio sull’architettura della pace. Il Cremlino, però, ha posto condizioni legate alle mosse degli europei prima di aprire canali più stabili, lasciando aperta l’incognita su un processo negoziale duraturo.

Il futuro immediato dipenderà dalla capacità delle parti di trasformare l’intesa formale in una pausa effettiva dei combattimenti e di procedere con lo scambio di prigionieri senza incidenti. Se la tregua venisse rispettata, potrebbe costituire un trampolino per ulteriori negoziati; se invece dovessero prevalere le accuse reciproche, l’accordo rischierebbe di restare una tregua temporanea e parziale, con conseguenze rilevanti per la popolazione coinvolta e per la stabilità regionale.