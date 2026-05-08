Sospetto contagio ad Alicante dopo il focolaio sulla MV Hondius

Un passeggero a Alicante è stato ricoverato e isolato: le autorità coordinano rimpatri e quarantene mentre il bilancio ufficiale resta sotto controllo

Un nuovo allarme sanitario ha coinvolto più Paesi dopo che il focolaio di hantavirus emerso sulla crociera MV Hondius ha provocato diverse vittime e contagi. In Spagna le autorità hanno individuato un caso sospetto ad Alicante: la persona è stata ricoverata e isolata in attesa dei risultati degli esami. Nel frattempo le istituzioni nazionali e internazionali si sono attivate per tracciare i contatti e contenere possibili ulteriori contagi.

Le informazioni raccolte finora mettono insieme dati clinici, spostamenti dei passeggeri e decisioni operative sui rimpatri. Organismi come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e il CDC stanno seguendo l’evoluzione del caso, mentre singoli Paesi dispongono misure di quarantena e sorveglianza per chi è stato a bordo o in contatto con i passeggeri.

Il sospetto caso in Spagna e le condizioni del paziente

Secondo le autorità locali è stata ricoverata una donna di 32 anni con sintomi respiratori lievi, principalmente tosse, e posta in isolamento a scopo precauzionale. La paziente aveva viaggiato sullo stesso volo di una crocierista olandese il cui stato si era aggravato dopo essere salita a bordo della MV Hondius e che poi è deceduta in Sudafrica.

Le indagini puntano a capire il nesso temporale tra l’esposizione sulla nave e la comparsa dei sintomi.

Oltre al caso locale, la Spagna ha comunicato di aver contattato anche una persona residente in Sudafrica che aveva trascorso una settimana a Barcellona e che è ritenuta potenzialmente esposta. Le autorità non hanno confermato se questa seconda persona abbia mostrato sintomi, ma la segnalazione testimonia l’attenzione posta sul tracciamento dei contatti e sulla tempestività delle comunicazioni internazionali.

Monitoraggio e test diagnostici

Al momento gli esami virologici sono in corso per confermare o escludere l’infezione nella paziente di Alicante. Le procedure prevedono l’isolamento fino all’esito delle analisi e l’attivazione dei protocolli di sorveglianza. Il ricorso a test specifici per hantavirus e il controllo dei contatti rappresentano le attività prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione.

Procedure di sbarco e gestione dei passeggeri

La MV Hondius prosegue la rotta verso le Canarie, dove è prevista una procedura di attracco controllata: la nave rimarrà ancorata e i passeggeri saranno trasferiti al porto con mezzi navali, indossando dispositivi di protezione individuale. Le autorità locali hanno spiegato che i trasferimenti verso gli aeroporti avverranno con autobus scortati e con separazione completa dalla popolazione locale, per evitare qualsiasi interazione con le infrastrutture pubbliche.

La Spagna ha inoltre dichiarato che i 14 cittadini spagnoli a bordo hanno accettato una quarantena volontaria e saranno trasferiti in un ospedale militare a Madrid per il periodo di osservazione previsto. Parallelamente, il governo coordina il rimpatrio degli altri passeggeri con oltre venti Paesi coinvolti e più di cento persone da gestire.

Logistica e isolamento

Le operazioni di sbarco incluse misure di contenimento hanno l’obiettivo di limitare qualsiasi contaminazione ambientale o contatto non necessario. La scelta di impiegare equipaggiamento protettivo per i trasferimenti e di limitare il contatto con la popolazione locale sottolinea che la priorità è la tutela della salute pubblica, pur mantenendo il rispetto delle procedure di assistenza ai passeggeri.

Impatto internazionale e risposte delle autorità

Il bilancio collegato al focolaio sulla MV Hondius comprende tre decessi avvenuti a bordo e un numero di casi confermati e sospetti che l’OMS continua a verificare; i dati più recenti indicano cinque casi confermati e tre sospetti. Nel Regno Unito le autorità sanitarie hanno segnalato un possibile caso su Tristan da Cunha e hanno disposto che i cittadini britannici e l’equipaggio rientrati isolino per 45 giorni sotto monitoraggio.

In risposta all’evento, il CDC degli Stati Uniti ha attivato il proprio centro operativo d’emergenza a livello 3, dichiarando che il rischio per il pubblico generale rimane contenuto ma richiede un’attenzione operativa elevata. Anche altre agenzie nazionali hanno rafforzato il monitoraggio, eseguendo test e predisponendo sorveglianza per i contatti prossimi.

Contagi confermati e casi isolati

Tra i casi collegati alla crociera risultano positivi due cittadini britannici: uno è ricoverato nei Paesi Bassi e un altro in Sudafrica. Una hostess di volo della compagnia KLM che era stata considerata a rischio è risultata negativa ai test, confermando che non tutte le esposizioni portano a infezione conclamata.

La situazione rimane in evoluzione e le autorità sanitarie raccomandano prudenza, comunicazioni chiare e il rispetto delle misure di isolamento per chi è stato esposto. Continuare a seguire gli aggiornamenti ufficiali e affidarsi a fonti istituzionali è fondamentale per comprendere il reale impatto del focolaio e per evitare allarmismi non giustificati.