Vulcano erutta in Indonesia, muoiono tre escursionisti sul monte Dukono

(Adnkronos) - Tre persone che stavano facendo un'escursione sul monte Dukono, in Indonesia, sono morte in seguito all'eruzione del vulcano, avvenuta stamattina sull'isola di Maluku Settentrionale. Le tre vittime facevano parte di un gruppo di 20 persone, tra singaporiani e indonesiani, che si sono...

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Tre persone che stavano facendo un’escursione sul monte Dukono, in Indonesia, sono morte in seguito all’eruzione del vulcano, avvenuta stamattina sull’isola di Maluku Settentrionale. Le tre vittime facevano parte di un gruppo di 20 persone, tra singaporiani e indonesiani, che si sono recate sulla montagna nonostante le restrizioni.

Il resto del gruppo è stato poi localizzato dai soccorritori e tratto in salvo.

Le vittime sono due cittadini di Singapore, un uomo di 30 anni e uno di 27, e una donna indonesiana residente nella vicina città di Ternate. Secondo il capo della polizia di North Halmahera, Erlichson Pasaribu, i corpi delle tre vittime si trovano ancora sulla montagna e il loro recupero è ostacolato dalle continue eruzioni.

Le ricerche riprenderanno domani.

Sui social sono circolati video e immagini dell’eruzione del vulcano, con una colonna di cenere alta 10 chilometri. Il vulcano è eruttato più di 200 volte dallo scorso marzo. Le autorità avevano emesso avvisi sconsigliando l’arrampicata per motivi di sicurezza.

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