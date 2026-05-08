David Attenborough fa 100 anni: portò le meraviglie della Terra in tv

Milano, 8 mag. (askanews) – Naturalista, divulgatore scientifico, ambientalista, inventore dei documentari dedicati alla natura e agli animali così come li come li conosciamo oggi: compie 100 anni David Attenborough, l’uomo che ha portato le meraviglie del Pianeta sugli schermi tv dei britannici e di tutto il mondo.La sua casa è la Bbc, dove ha lavorato per 8 decenni, fin dagli anni Cinquanta – fra le serie più celebri “Life on Earth” – continuando poi a occuparsi di documentari anche dopo i 90 anni.

La tv nazionale britannica lo celebra con un’intera settimana di programmazione dedicata alla sua vita e eventi alla Royal Albert Hall.Grande appassionato di natura, ha studiato zoologia e geologia all’università, ebbe l’intuizione di filmare le specie nel loro habitat naturale, con spedizioni rischiose negli angoli più remoti del Pianeta, raccontandoli poi con i suoi modi pacati e rispettosi, di natura e scienza.Da decenni usa la sua voce e il suo prestigio per la lotta ai cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità.Nel Regno Unito è una istituzione, era una sua grande fan anche la Regina Elisabetta che lo nominò cavaliere e con cui condivide l’anno di nascita, il 1926.