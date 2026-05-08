Perché l’Arabia Saudita ha bloccato l’uso delle sue basi e ha costretto Trump a fare marcia indietro

Perché l’Arabia Saudita ha bloccato l’uso delle sue basi e ha costretto ...

Perché l’Arabia Saudita ha bloccato l’uso delle sue basi e ha costretto ...

Il rifiuto dell’Arabia Saudita di concedere accesso alle sue basi e al suo spazio aereo ha portato il presidente Trump a sospendere Project Freedom , svelando crepe diplomatiche nel Golfo e timori concreti di uno scontro navale con l’Iran

Il piano annunciato dalla Casa Bianca per scortare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz è stato sospeso dopo il rifiuto dell’Arabia Saudita di concedere l’uso delle sue basi e del suo spazio aereo. La decisione, comunicata informalmente da funzionari statunitensi, ha costretto l’amministrazione a fermare temporaneamente Project Freedom e ad avviare contatti urgenti con i partner regionali nel tentativo di ricostruire il sostegno logistico necessario.

Dietro alla battuta d’arresto c’è la negazione di accesso alla base di Prince Sultan e alle rotte di sorvolo, una condizione che, per la geografia del Golfo, è essenziale per fornire un ombrello difensivo aereo e logistica ai convogli. Anche una telefonata diretta tra il presidente e il principe ereditario saudita non è riuscita a sciogliere il nodo, mettendo in luce la fragilità della coordinazione tra Washington e uno dei suoi alleati più stretti.

Perché l’accesso logistico era cruciale

La capacità di posizionare caccia, aerei cisterna e sistemi di difesa richiede permessi di accesso, basing e overflight — spesso indicati con l’acronimo ABO. Senza la disponibilità della Prince Sultan e senza il via libera per sorvolare lo spazio aereo saudita, le operazioni aeree diventano logisticamente insostenibili: i rifornimenti si complicano, la copertura aerea si riduce e la protezione delle navi si affida a misure meno efficaci.

Per questo motivo il diniego ha rappresentato molto più di un semplice impedimento amministrativo.

Le esigenze operative

Un’operazione come Project Freedom si fonda su una catena di supporto che include basi di appoggio, rifornimenti in volo e corridoi per i velivoli di scorta. Senza accesso a posizioni strategiche nella regione — come quelle offerte dall’Arabia Saudita, da Kuwait o dall’Oman — l’efficacia di una scorta navale si riduce drasticamente. In termini pratici, ciò significa che velivoli di sorveglianza e caccia non potrebbero garantire una copertura continua, aumentando il rischio di incidenti e di scontri diretti con forze iraniane.

Le tensioni interne al Golfo

La scelta saudita è anche il riflesso di divergenze più profonde tra i paesi del Golfo. Mentre alcuni attori — come gli Emirati — hanno adottato posizioni più aggressive nel cercare di sventare il blocco delle rotte marittime, l’Arabia Saudita ha preferito una linea di cautela per evitare un’escalation che possa far saltare la fragile cessazione delle ostilità in vigore parzialmente dal 7 April. Questa prudenza è stata motivata dal timore che un’operazione militare americana aperta avrebbe potuto trasformarsi in un conflitto navale aperto con l’Iran e provocare ritorsioni contro infrastrutture critiche.

Rotture e alleanze

La frattura tra Riyadh e Abu Dhabi, aggravata dall’insoddisfazione degli Emirati per la percepita mancanza di sostegno, ha già portato a scelte politiche visibili. Alcuni alleati del Golfo hanno considerato cambiamenti nell’appartenenza a organizzazioni petrolifere e a piattaforme diplomatiche, a testimonianza di come il conflitto stia rimodellando gli equilibri regionali. In questo contesto, la decisione saudita di proteggere i propri canali energetici — come l’accordo che salvaguarda il flusso tramite la pipeline verso Yanbu — appare come una mossa mirata a garantire continuità di fornitura.

Rischi strategici ed effetti sull’amministrazione statunitense

La sospensione di Project Freedom ha implicazioni immediate sulla credibilità della strategia americana e sulle opzioni disponibili per l’amministrazione. Se la sospensione dovesse trasformarsi in rinuncia, gli Stati Uniti rischiano di apparire meno in grado di sostenere i partner regionali e di controllare l’evoluzione del confronto marittimo. Sul piano interno, poi, la scelta arriva in un momento politicamente sensibile, con pressioni da parte di consiglieri che invocano un approccio più aggressivo contro l’Iran, mentre la leadership deve al contempo negoziare un possibile accordo diplomatico mediato da attori internazionali come la Cina.

Conseguenze possibili

Se la tensione dovesse riaccendersi, la fine della tregua potrebbe comportare il ritorno di attacchi missilistici e droni contro basi e infrastrutture energetiche nella regione, con impatti rilevanti sui mercati e sulla sicurezza marittima. La sospensione odierna riflette dunque non solo una difficoltà logistica, ma una scelta politica che misura la distanza tra l’obiettivo di proteggere la libertà di navigazione e la necessità di evitare una guerra più ampia.

In sintesi, il diniego saudita di usare basi e spazio aereo ha imposto al presidente una pausa che mette in luce tensioni profonde: sul terreno, tra esigenze operative e rischi di escalation; a livello regionale, tra alleati con visioni divergenti; e in patria, tra pressioni militari e l’opzione diplomatica. La soluzione a breve termine dipenderà dalla capacità di ricostruire fiducia con i partner del Golfo e dal progresso — reale o presunto — dei colloqui per un accordo con l’Iran.