Il GF VIP ha visto tra i concorrenti la ballerina Megan Ria che pur essendo famosa non ha l’esposizione mediatica di altri concorrenti che hanno un curriculum televisivo e social decisamente più ricco, tuttavia lei è salita alla ribalta per aver espresso un suo pensiero rispetto ad un tema delicato della sua vita amicale.

La conoscenza profonda con Franceska Nuredini

Megan Ria durante una giornata al GF VIP ha svelato di aver avuto un rapporto molto intenso con Franceska Nuredini, anche lei ballerina ed attuale fidanzata di Elodie.

La concorrente del GF non ha spiegato perché Elodie le abbia tolto il follow su Instagram ed ha ammesso di voler ancora bene all’amica Franceska nonostante il rapporto si sia raffreddato da mesi.

Il rapporto è andato a diminuire in termini di contatti perche Nuredini si è messa con Elodie e da quel momento anche la vita social della ballerina ha subito un cambiamento importante, tagliando ponti del passato.

Il parere di Selvaggia Lucarelli sul caso

Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto affrontare il tema nella propria newsletter inviata agli abbonati ed ha spiegato come la situazione sia intricata per volere della stessa Elodie.

La giornalista ha infatti svelato che è partita una diffida nei confronti della ballerina e concorrente del reality da parte di Elodie e di Franceska Nuredini. Megan Ria quindi non potrà parlare del rapporto avuto con la sua collega di lavoro, si sospetta addirittura una relazione passata.

Quello che emerge, come riporta Today.it, sottolinea Lucarelli è il potere di Elodie di decidere cosa è giusto per la sua immagine e cosa no, il fatto è che lei stessa ha messo sui social la relazione con la sua attuale ragazza, quindi se lo fa lei va bene ma se gli altri – in questo caso Megan Ria – volessero dire la loro non possono.

Infatti Megan che non ha toccato più l’argomento all’interno della casa non può eventualmente svelare come siano andate le cose. Una posizione dettata dalla minore fama e dalla giovane età della ragazza rispetto allo status VIP di Elodie e questo non è corretto.